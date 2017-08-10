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15 Temmuz'un "rütbeli havacılar"ı 10 Kasım'da hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk ettiği ileri sürülen rütbelilere ilişkin açılan davanın ilk duruşması 10 Kasım'da görülecek.

15 Temmuz'un "rütbeli havacılar"ı 10 Kasım'da hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk ettiği ileri sürülen rütbelilere ilişkin açılan davanın ilk duruşması 10 Kasım'da görülecek.

10 Ağustos 2017 Perşembe 17:14
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15 Temmuz'un "rütbeli havacılar"ı 10 Kasım'da hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk ettiği öne sürülen 10'u tutuklu 16 rütbeli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 10 Kasım'da yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Ergün Güçlü tarafından hazırlanan 258 sayfalık iddianameyi kabul eden ve suç yerinin Yalova olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı veren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına Yalova Ağır Ceza Mahkemesince yapılan itiraz Bölge Adliye Mahkemesince karara bağlandı.

Bölge Adliye Mahkemesi, suç yerinin Yalova olduğunu ancak eylemin amacının İstanbul olması gerekçesiyle dava dosyasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince bakılmasına hükmetti.

Bu kararın ardından dosyayı yeniden elen alan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zabtı hazırladı. Buna göre davanın ilk duruşmasının, 10 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar verildi.

Sanıklar dönemin Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım, Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, Yüzbaşı Serdar Madran, Üsteğmen Hasan Kaya, Üsteğmen İsa Akar, Üsteğmen Tuncay Yıldırım, teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım, Kıdemli Başçavuş Alaettin Mercan'ın, tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, tutuksuz 6 sanığın da duruşmada hazır bulunması için yazı yazılmasını kararlaştırdı.

İddianameden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Beşiktaş Kulübü'nün "davacı" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi ve devlet organlarına sızma yöntemleri anlatıldı.

İddianamede, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul/Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan sanıkların, darbeci askeri kanadın İstanbul'daki fiili hakimiyetini sağlamak ve onları takviye etmek amacıyla sanık Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Metin Yıldırım'ın talimatı ve yönlendirmesiyle bir grup Hava Harp Okulu öğrencisini mühimmatlarıyla otobüse bindirerek İstanbul'a naklettikleri aktarıldı.

İddianamede, nakil amacıyla hazırladıkları ikinci grubun ise darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle İstanbul'a gönderilemediği belirtildi.

Sanıklardan helikopter pilotları Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın, silahlı ve teçhizatlı helikopterle İstanbul'a personel naklettiklerini aktarılan iddianamede, suçtan zarar gören Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'ya da helikopterlerle inilerek, işgal edilecek bölgelere ekip göndermeye çalışıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların bu eylemleri nedeniyle "gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçunu işledikleri vurgulanarak, darbe girişiminin başarısız olması üzerine Yalova'ya geri döndükleri anlatıldı.

Bazı sanıkların terör örgütüyle bağlarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların geneli açısından terör örgütüyle aralarında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu ifade edildi.

İstenen cezalar

İddianamede sanıkların "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, ayrıca Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın "terör örgütünün faaliyeti kapsamında cebir kullanarak kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle ve kamu görevi gereği elde bulundurulan araç ve gereçlerle gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan üç yıldan dokuzar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ15 TemmuzRütbeli Havacılar
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