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'15 Temmuz'un Objektifleri' ilk ödülünü aldı

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabir ve foto muhabirlerinin 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattığı belgesel, yarın Antalya'da izleyiciyle buluşacak.

'15 Temmuz'un Objektifleri' ilk ödülünü aldı

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabir ve foto muhabirlerinin 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattığı belgesel, yarın Antalya'da izleyiciyle buluşacak.

30 Eylül 2018 Pazar 15:29
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'15 Temmuz'un Objektifleri' ilk ödülünü aldı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği destekleriyle hazırlanan "15 Temmuz'un Objektifleri" adlı belgesel ilk ödülünü aldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez, 107 haberciyi aynı belgeselde bir araya getiren yapım, "23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması"nda, "Haberciler Özel Ödülü"ne değer görüldü.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ali Ekber Karaçam'ın üstlendiği belgeselin gösterimi, yarın Antalya AKM içerisindeki Cam Pramit Perge Salonu'nda saat 10.30'da yapılacak.

Belgeselde, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabir ve foto muhabirlerinin 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında yaşadıkları anlatılıyor.

Alanlarında uzman 42 kişilik ekibin İstanbul, Ankara ve Marmaris'te gerçekleştirdiği çekimler, 2016 yılının kasım ayında başlamıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'a ithaf edilen belgeselde ayrıca 20 farklı müzik kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Haber Kameramanları Derneği15 Temmuzun ObjektifleriAntalya AKM
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