Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92540
ALTIN
150.481
DOLAR
3.6431
STERLIN
4.6559
EURO
3.8981
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

'15 Temmuz'un ilk şehidi'nin adı havalimanına verildi

Iğdır Havalimanı'nın adının "Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı" olarak değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

'15 Temmuz'un ilk şehidi'nin adı havalimanına verildi

Iğdır Havalimanı'nın adının "Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı" olarak değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

21 Nisan 2017 Cuma 10:33
59 Okunma
'15 Temmuz'un ilk şehidi'nin adı havalimanına verildi

Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Bülent Aydın'ın adının verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, havalimanının adının "Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı" olarak değiştirildiği belirtildi.

Söz konusu karar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 20 Şubat 2017 tarihli ve 15143 sayılı yazısı üzerine aynı tarihte Bakanlar Kurulunca alınmıştı.

"15 Temmuz'un ilk şehidi" Bülent Aydın

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Genelkurmay Karargahında şehit olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi, hazırlanan çatı iddianamesinde "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı.

İddianamede, Kıdemli Başçavuş Aydın'ın, Orgeneral Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girmelerinin ardından Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtilmişti.

Iğdırlı olan şehit Bülent Aydın'ın naaşı, 17 Temmuz günü Ankara Kocatepe Camisi'nde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de katıldığı cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖIğdır Havalimanı15 Temmuz Darbe GirişimiBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
FETÖ davası sanığı eski tuğamiral, Gülen'den şikayetçi oldu
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29'ya yükseldi
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
"Milletin zamanını israf etmenin manası yok"
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı
Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Paris'teki terör saldırısını kınadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ