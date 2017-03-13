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15 Temmuz Türk Telekom iddianamesi hazırlandı

Darbe girişimi sırasında, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin, tutuklu 41 şüpheli asker hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.﻿﻿

15 Temmuz Türk Telekom iddianamesi hazırlandı

Darbe girişimi sırasında, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin, tutuklu 41 şüpheli asker hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.﻿﻿

13 Mart 2017 Pazartesi 17:31
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15 Temmuz Türk Telekom iddianamesi hazırlandı

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, tutuklu 41 şüpheli asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinesinde, cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan 319 sayfalık iddianamede, 7'si rütbeli 34 er olmak üzere, tutuklu 41 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, darbeci askerler tarafından şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Muhammet Fazlı Demir, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Orhun Göytan ve Şirin Diril maktul, yine darbeci askerler tarafından yaralandığı tespit edilen 23 kişinin dahil olduğu 44 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüpheliler teğmen Şerif Özbay, astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan ile 34 şüpheli erin, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından 3'er kez, ''bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme'' suçundan, çıkan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişi için 6'şar kez olmak üzere toplam 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

331 yıldan 559'ar yıla kadar hapis cezası talebi
Yine tüm şüphelilerin, çıkan olaylarda yaralananlar için 23 kez ''bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürmeye teşebbüs'' ile ''kamu malına zarar verme'', ''mala zarar verme'', ''kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs'', ''kişiyi cebir, tehdit kullanarak, silahla, birden fazla kişi ile birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle zincirleme olarak özgürlüğünden yoksun kılmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 331 yıldan 559'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, İstanbul'daki darbe toplantısında çay dağıtan ve darbe girişimi gecesinde muhtar Sertbaş'ı vuran yüzbaşı Mehmet Karabekir, kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği için hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianameyi inceleyerek, reddine veya kabulüne ilişkin bir karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom15 Temmuzönce Vatan
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