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15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Tekirdağ'da 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerimlerin hatim duası yapılıp, mevlit okundu. Ayrıca Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Tekirdağ'da 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerimlerin hatim duası yapılıp, mevlit okundu. Ayrıca Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

14 Temmuz 2017 Cuma 15:38
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15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerimlerin hatim duası yapılıp, mevlit okundu.

Eski Cami'de gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim hatim duası ve mevlitin okunması ile başladı.

İl Müftüsü İsmail İpek, vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ardından 1 yıl geçtiğini anımsatarak, aynı olayların yaşanmaması için birlik ve beraber olunması gerektiğini söyledi.

İpek, 15 Temmuz günü birçok şehit verildiğini anımsatarak şunları kaydetti :

"15 Temmuz şehitlerimizin içinde hanımlarımız, polisimiz ve çok değerli kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz bu vatan için canlarını feda etti. Millet olarak herkes sokaklara dökülerek görevini yaptı. Devlet ve millet kaynaştı. Düşmanlarımıza karşı çok güzel bir gövde gösterisi yaptık. Düşmanlarımıza 'Biz varız, biz hayattayız, biz yaşıyoruz.' dedik. Bu vatan için gerekirse canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu söyledik o gece. Biz çok büyük bir milletiz. Allah büyük bir millet olma nimetini elimizden almasın."

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Cüneyit Yüksel ve çok sayıda vatandaş da programda hazır bulundu. 

Selimiye Camisi'nde program

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından mevlite katılan vatandaşlar dua etti.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, mevlitin ardından yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine tüm milletin birlik beraberlik içerisinde karşı koyduğunu söyledi.

Şer güçlerin milletçe püskürtüldüğünü belirten Üzüm, "O gece camilerimizde selalar ülkemizin bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz için okundu. 15 Temmuz'da şehit olanlar bu vatanın devamı için canlarını seve seve feda ederek şehadet şerbetini içti. Allah şehitlerimizden razı olsun." diye konuştu.

Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar mevlite avluda katıldı.

Mevlite, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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