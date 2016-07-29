15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Demokrasi nöbetine devam eden vatandaşlar, meydanlardan ayrılarak sabahın erken saatlerinde Mimar Sinan'ın ustalık eserinde bir araya geldi.

Selimiye Camisi Müezzini Hafız Alpcan Çelik, 15 Temmuz'da şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okudu, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ise vatanın, milletin, devletin, birlik ve beraberliğine ilişkin dua etti.



Namazın ardından Edirne Valisi Günay Özdemir ve Üzüm, caminin içerisinde vatandaşlarla tokalaşarak konuştu. Ayrıca caminin avlusunda vatandaşlara, çorba ve simit ikram edildi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da ihanet şebekesinin darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Vatanı savunmak için çok sayıda insanın şehit olduğunu belirten Özdemir, "Hem 15 Temmuz hem de tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımız da sabah namazında özellikle buraya geldiler. Burada hep beraber şehitlerimize ve tüm geçmişlerimize dua ettik. İnşallah Rabbim bir daha bu tür ihanetleri, bu tür felaketleri ülkemize vermez." diye konuştu.