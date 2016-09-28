Konya'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı ''15 Temmuz Şehitleri Anma Sergisi" açıldı.

Fahrünnisa Hatun Kız Öğrenci Yurdundaki serginin açılış törenine, KYK İl Müdür Vekili Mehmet Sorgun, İdari İşler Şube Müdürü Mehmet Turan, Yurt İdare İşletme Şube Müdürü İsa Arabacı, Personel Şube Müdürü Ahmet Narici, Yurt Müdürü Şule Işık, Yurt Müdür Yardımcısı Nihal Koca ve öğrenciler katıldı.

Sorgun, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinde yaşanmış saldırıların en büyüğünün 15 Temmuz'da yaşandığını belirtti.