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15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Karakol planlara işlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ayağına yapılan 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Karakol binası, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla planlara işlendi.

15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Karakol planlara işlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ayağına yapılan 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Karakol binası, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla planlara işlendi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:27
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15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Karakol planlara işlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ayağına yapılan 15 Temmuz Müzesi ve Karakol binasının yapıldığı alanın, "Sosyal kültürel, idari ve dini tesis alanına" alınması, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ayağında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın yanına müze, mescit ve trafik denetleme binası (karakol) inşa ediliyor.

Yapımı hızla devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Karakol binasının durumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında ele alındı. Yapılan görüşmelerde CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, şehitler abidesinin hemen yanına yapılan karakol binasının planlarının inşaat başlamadan Meclis'e getirilmesi gerektiğini söyledi.

Karakol binasının kaçak başlayıp öyle devam ettiğini, inşaatın neredeyse bitme aşamasına geldikten sonra durumunun ele alınarak yasallaştırılmasını doğru bulmadığını belirten Küçükerden, "Şehitler Makamı'nın yanında bir kaçak inşaat yapılıyor. Bu hiç hoş olmuyor. CHP olarak mecburen Şehitler Makamı nedeniyle 'evet' oyu veriyoruz. Boğaziçi ön görünümünde bir karakol binası yapılıyor. Olabilir. Gerekliyse zamanında getirilir. Biz de o plan tadilatına asla karşı çıkmayız. Ama olmuş işleri, tekrar yasallaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Küçükerden, nisan ayında başlayan yapıların o tarih itibarıyla kaçak olduğunu ancak bugün yapılan oylama ile yasal olabileceğini vurguladı.

AK Partili Ömer Şahan ise 15 Temmuz 2016'da millete düşman, vatan haini FETÖ'cülerin kalkıştığı darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyan kahramanların şanlı direnişinin hatırasını yaşatmak için bir abide yapıldığını hatırlattı.

Şahan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına yapılan şehitler abidesinin bulunduğu alanda 11 bin metrekare bir park yapıldığını, buranın ağaçlandırıldığını ve İstanbul halkının hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan bölge, "sosyal kültürel tesis alanı", "idari tesis alanı" ve "dini tesis alanı" olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece Şehitler Makamı'nın bulunduğu yerde yapılan müze ve karakol projesi, 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na işlenmiş oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüCHPli Meclis Üyesi Nezih Küçükerden
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