Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99144
ALTIN
144.419
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.4956
EURO
3.9410
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine...
KIZILAKBABA AMELİYAT EDİLDİ. HAYVANLAR ALEMİ ...
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT...
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'serbest geçiş' dönemi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan yeni uygulamanın başlatıldığını duyurdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'serbest geçiş' dönemi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan yeni uygulamanın başlatıldığını duyurdu.

09 Haziran 2017 Cuma 09:57
27 Okunma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'serbest geçiş' dönemi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişeler kaldırılarak "serbest geçiş" uygulaması başlatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş uygulamasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarını 20 Nisan'da başlattıklarını söyledi.

Çalışmaları 15 Temmuz'da tamamlamayı hedeflediklerini ama daha erken tamamlayarak 30 Mayıs itibarıyla SGS'ye geçtiklerini anımsatan Arslan, "8 Haziran'da saat 20.30 itibarıyla da tüm gişeleri kaldırarak Serbest Geçiş Sistemi'ni tamamen uygulamaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Arslan, çalışmalar neticesinde artık köprüde gişeler nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının ortadan kalkacağına dikkati çekerek, trafik hızının yavaşlamasının önüne geçecek önemli bir uygulamayı başlatmış olduklarını vurguladı.

HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde geçiş ücreti, sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sistem, sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüSerbest Geçiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ elebaşı Gülen'in atletlerini yakınlarına dağıtmış
FETÖ elebaşı Gülen'in atletlerini yakınlarına dağıtmış
"Önümüzdeki yıl yeni müfredatla eğitim başlayacak"
"Önümüzdeki yıl yeni müfredatla eğitim başlayacak"
Başbakan Yıldırım: Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz
Başbakan Yıldırım: Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz
Suriyeli gazeteci ve aktivist Jarf'ın öldürülmesine 2 kez müebbet
Suriyeli gazeteci ve aktivist Jarf'ın öldürülmesine 2 kez müebbet
Bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi
Muğla merkezli 24 ilde 'ByLock' operasyonu
Muğla merkezli 24 ilde 'ByLock' operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ