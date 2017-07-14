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15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:46
13 Okunma
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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