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"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"

İstanbul Valisi Şahin, 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle yarın saat 14.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağını bildirdi.

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"

İstanbul Valisi Şahin, 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle yarın saat 14.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağını bildirdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:33
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"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağını söyledi.

Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ile köprünün Anadolu Yakası'ndaki ayağında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. İnşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde incelemelerde bulunan Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yarınki programların sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Şahin, "Burada daha sağlıklı bir ortam oluşturulabilmesi için yarın saat 14.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. 14.00'ten itibaren hem araç trafiğine hem de metrobüs geçişine tamamen kapatılacaktır. Buradan da vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli, bilgili olmaları ve buna göre kendi programlarını yapmaları önemli bir husustur." dedi.

Hangi yolların açık olacağı ve hangi güzergahların kapalı olacağı konusunun da Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenip açıklandığını ifade eden Şahin, "15 Temmuz günü için güvenlik anlamında da gerekli tedbirler alındı. Güvenlik tedbirlerinde 21 bin 780 polisimiz görev alacak. Oldukça detaylı bir program hazırlandı. Geçen yıl da aynı programı icra etmiştik. Orada da çok ciddi güvenlik önlemi almıştık. Bu yıl daha fazla özenle ve daha fazla sayıda güvenlik tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal da 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Uysal, "Şehitlerin 15 Temmuz'da ülkemizi ayakta tutma ve geleceğimiz adına nelere katlandıklarını yarın akşam bir kez daha hep beraber yaşayacağız. 15 Temmuz'u unutturmazsak ve diri tutarsak bir daha buna benzer hadiseler yaşanmaz. Onun için ben tekraren bütün halkımızı yarın buradaki programlara davet ediyorum." ifadelerini kulladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Vasip Şahin15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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