Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (

BYEGM

), "

Yerel Medya Özendirme Yarışması

" 2017'de, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan foto muhabiri

Mustafa Cambaz

anısına düzenlenecek.

BYEGM'den yapılan açıklamaya göre, yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenlenen "Yerel Medya Özendirme Yarışması"na başvurular, 10 Ocak 2017'de başlayacak

Türkiye'de yerel medyaya yönelik en eski yarışma olma özelliği taşıyan yarışmaya, yurt dışında Türkçe yayın yapan yerel medya mensupları da katılabilecek.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Cambaz anısına düzenlenecek yarışmada, haber fotoğrafı kategorisinde bu yıl için özel bir ödül verilecek. "15 Temmuz'u En İyi Anlatan Fotoğraf"ın sahibi, birincilikle eş değer olan Mustafa Cambaz Özel Ödülünü alacak.

Yerel medyada çalışan habercilerin başarılı çalışmalarının daha görünür olmasını hedefleyen yarışmada "Yerel Haber", "Köşe Yazısı", "Mizanpaj", "Araştırma", "Röportaj", "Haber Fotoğrafı", "Televizyon Haberi", "Radyo Haber Programı", "Yerel İnternet Haber Sitesi" ve "Yerel İnternet Haberi" alanlarında ilk üçe giren çalışmalar ve "15 Temmuz'u En İyi Anlatan Fotoğraf" dalında Mustafa Cambaz Özel Ödülü ile 31 ödül törenle sahiplerine ulaştırılacak.

AA