BYEGM'den yapılan açıklamaya göre, yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenlenen "Yerel Medya Özendirme Yarışması"na başvurular, 10 Ocak 2017'de başlayacak
Türkiye'de yerel medyaya yönelik en eski yarışma olma özelliği taşıyan yarışmaya, yurt dışında Türkçe yayın yapan yerel medya mensupları da katılabilecek.
15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Cambaz anısına düzenlenecek yarışmada, haber fotoğrafı kategorisinde bu yıl için özel bir ödül verilecek. "15 Temmuz'u En İyi Anlatan Fotoğraf"ın sahibi, birincilikle eş değer olan Mustafa Cambaz Özel Ödülünü alacak.
Yerel medyada çalışan habercilerin başarılı çalışmalarının daha görünür olmasını hedefleyen yarışmada "Yerel Haber", "Köşe Yazısı", "Mizanpaj", "Araştırma", "Röportaj", "Haber Fotoğrafı", "Televizyon Haberi", "Radyo Haber Programı", "Yerel İnternet Haber Sitesi" ve "Yerel İnternet Haberi" alanlarında ilk üçe giren çalışmalar ve "15 Temmuz'u En İyi Anlatan Fotoğraf" dalında Mustafa Cambaz Özel Ödülü ile 31 ödül törenle sahiplerine ulaştırılacak.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!