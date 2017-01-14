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'15 Temmuz Müzesi Çalıştayı' başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Müze, sadece 15 Temmuz'u değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren darbe geleneğinin, vatan ve millet düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayıslarını da anlatacak." dedi.

'15 Temmuz Müzesi Çalıştayı' başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Müze, sadece 15 Temmuz'u değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren darbe geleneğinin, vatan ve millet düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayıslarını da anlatacak." dedi.

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:48
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'15 Temmuz Müzesi Çalıştayı' başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurulması planlanan "15 Temmuz Müzesi"ne ilişkin "Artık biliyorsunuz, sanal ortamda pek çok şeyi zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın paylaşmak mümkün. Onun için inşallah bu müze, yeni iletişim ve paylaşım teknolojilerinin de entegre edilebileceği açık uçlu anlayışla tasarlanacak." dedi.

Avcı, 15 Temmuz Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "15 Temmuz Müzesi Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u, "Türk milleti için bir milat" olarak niteledi.

Bu tarihin devlet için de bir milat ve başlangıç olduğunu vurgulayan Avcı, "Bu inşallah hayırlara kapı açan, şerleri defeden bir milat oldu. Gaza ve şehadet ruhunu her zaman diri tutan aziz milletimiz, vatanımıza kasteden iç ve dış mihraklara karşı gerçekten o gece büyük bir destan yazdı. Bu destanı yazanları unutmamak, unutturmamak hepimiz için hem ulvi hem de asli bir vazifedir." diye konuştu.

Çalışmanın öncülüğünü 15 Temmuz Derneğinin yaptığını hatırlatan Avcı, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin hatırasını yaşatmak için kurulan derneğin koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilgili bütün kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının "15 Temmuz Müzesi" açmayı planladıklarını dile getirdi.

Müzede geçmişte yaşananlara da yer verileceğine vurgu yapan Avcı, "Müze, sadece 15 Temmuz'u değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren darbe geleneğinin, vatan ve millet düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayıslarını da anlatacak. Onları da milli hafızada tekrar canlandıracak ve genç kuşaklara aktaracak bir müze olacak. Ben bu çalıştayın böyle hayırlı bir teşebbüsün ilk adımlarından biri olması hasebiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkıda bulunan ve bulunacak olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Fikri olan herkese kulak vermemiz gerektiğinin idrakı içindeyiz"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise Osmanlı döneminde başlayan müzecilik hareketinin Cumhuriyet döneminde hız kazandığını dile getirdi. 

Müzeyi tasarlarken meselenin tüm paydaşlarıyla bir araya gelmeye ve konuyu en geniş zeminde istişare etmeye önem verdiklerini kaydeden Şebik, "Toplumsal bir uyanışla püskürttüğümüz o hain teşebbüsü, hakkıyla tarihe not edebilmek ve bu müzeyi canlı kılabilmek için dünya görüşüne bakmaksızın, fikri olan herkese kulak vermemiz gerektiğinin idrakı içindeyiz." diye konuştu. 

Darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı belgeselin gösterimiyle başlayan çalıştayda, "Çevresel Analiz, Değişim ve Trendler", "Sürdürülebilirlik Analizi" ve "Stratejik Aksiyon Planı" konu başlıklarında 3 oturum yapılacak.

AA

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Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı15 Temmuz MüzesiTürk Milleti Için Bir Milat15 Temmuz15 Temmuz Derneği
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