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15 Temmuz ihanetini Türkçe rap ile anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananlardan etkilenen lise öğrencisi Akpunar, o geceyi unutturmamak için Türkçe rap şarkı yaptı.

15 Temmuz ihanetini Türkçe rap ile anlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananlardan etkilenen lise öğrencisi Akpunar, o geceyi unutturmamak için Türkçe rap şarkı yaptı.

01 Mart 2017 Çarşamba 13:32
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15 Temmuz ihanetini Türkçe rap ile anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini unutturmamak isteyen lise öğrencisi, o gece yaşananları sözlerini kendisinin yazdığı Türkçe rap şarkısıyla anlattı.

Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Yunus Akpunar, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden etkilenerek yaşananları çok sevdiği rap müzikle anlatmaya karar verdi.

Ülkesine yapılan ihaneti unutturmamak için yaptığı şarkıyı o gece yaşanan olayların görüntüleriyle süsleyen ve kamera karşısına geçerek rap yapan Akpunar, yaptığı eseri okul arkadaşları dışındakilere de duyurabilmek için sosyal medyadan da paylaştı.

Akpunar, müzikle 7 yıl önce rap müzik sevgisi nedeniyle uğraşmaya başladığını, arkadaş çevresiyle bol bol rap dinlediklerini, sözler yazdığını anlattı.

Şarkının, darbe girişini unutturmamak için bir şeyler yapma isteğinden çıktığını dile getiren Akpunar, şunları söyledi:

"Şarkı yapmaya karar verince sözlerini düşünmeye başladım. Bir gece uykudan kalktım ve bir rap müzik altyapısı açtım, üzerine sözler yazdım. Benim sevdiğim, yetenekli olduğumu düşündüğüm şey müzik. Ben de müzikle darbe gecesini anlatmak istedim. Unutulmasın istedim çünkü ülkemize yapılan çok büyük bir hainlikti. 15 Temmuz'u görsünler öğrensinler diye yaptım. Bazıları tanınmak için şarkı yapar, ben hainliği anlatmak için yaptım. Sadece hainliği görsünler ve unutmasınlar diye yaptım."

Şarkıyı Cumhurbaşkanlığına da gönderdiğini aktaran Akpunar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dinlemesi benim için çok önemli." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ15 Temmuz IhanetiTürkçe RapRap şarkısıYunus Akpunar
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