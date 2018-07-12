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15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:42
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15 Temmuz etkinlik programı belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak.

Başkan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtını ziyaret edecek.

Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ15 Temmuz15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ve Şehitler Anıtı
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