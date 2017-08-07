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15 Temmuz Derneğinden Akaydın hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 Temmuz Derneğinden Akaydın hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:31
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15 Temmuz Derneğinden Akaydın hakkında suç duyurusu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında toplanan 15 Temmuz Derneği üyeleri ve 15 Temmuz gazileri, ellerinde çeşitli dövizler taşıdı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akaydın hakkında, "O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum." ifadeleri dolayısıyla suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"FETÖ, siyasi ayağı aracılığıyla harekete geçmiştir"

15 Temmuz'dan sonra milletin birlik ve beraberlik şuurunun zirve yaptığını ve teröre karşı tek yumruk haline gelindiğini tüm dünyanın gördüğünü belirten Şebik, ''İşte bu birlik ve beraberlik ikliminden, teröre karşı tavizsiz bir şekilde tebarüz eden bu çelik gibi iradeden rahatsız olan FETÖ, ülkemizde meydana gelen bu iklimi bozmak bu güzel havayı dağıtmak için siyasi ayağı aracılığıyla harekete geçmiştir.'' dedi.

Şebik, FETÖ’nün dünyada gizli servisleri ve medya aracılığıyla oluşturmaya çalıştığı algının Türkiye'deki sözcülüğünü CHP'nin üstlendiğini ileri sürerek, ''MİT tırları davasıyla milletimiz FETÖ'nün siyasi ayağını deşifre etmiştir. Akaydın'ın, milletimizin hainlere karşı kahramanca direnişini tıpkı Genel Başkanı gibi saklandığı evden, TV karşısında izlemiş olması bu zihniyetin asla bu topraklara ait olmadığının açık ve net bir ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Adli makamlardan bu asil milletin hukukunu korumasını, TBMM'de ise milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istediklerini vurgulayan Şebik, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu korumak için suç duyurusunda bulunuyoruz.'' diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sundu.

Dilekçede, ''Şüpheli Milletvekili Mustafa Akaydın'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında 15 Temmuz ruhuna ve destanına dair küçümseyici, aşağılayıcı, tahkir edici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devletimizin tüm kurumlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini itham edici, suçlu gösteren gerçeğe aykırı sözleri ile TCK.’nın 216, 271 ve 301. maddelerinde belirtilen suçları işlemiş olduğundan ilgili maddelerde belirtilen cezanın üst sınırından cezalandırılması gerekmektedir. Tüm bu sebeplerle, şüpheli hakkında TCK’nun ilgili maddeleri doğrultusunda soruşturmasının yürütülmesini ve kamu davası açılmasını savcılık makamından talep ederiz." ifadeleri yer aldı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Çağlayan15 Temmuz Derneğiİstanbul Adalet Sarayı15 Temmuz Gazileri
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