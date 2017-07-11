"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günüdolayısıyla, "Şehitlerimizi anmak, demokrasimize sahip çıkmak için Taksim Meydanı'nda buluşuyoruz" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Programda, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece çekilen fotoğraflar sergilendi, çeşitli stantlar açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, alanda vatandaşlarla sohbet etti, stantlardan alışveriş yaptı. Demircan, küçük bir kız çocuğuna da ay-yıldızlı bandana taktı.

Bu arada, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerin isimlerinin yazıldığı platformun yanında kurulan demokrasi kürsüsünde 15 Temmuz'a ilişkin konuşmalar yapılabilecek, alanı ziyaret edenler duygu ve düşüncelerini buradaki anı defterine yazabilecek.

Ayrıca etkinlik kapsamında 74 sanatçı ve zanaatkar 4 gün boyunca tüm eserlerini Türk bayrakları ve 15 Temmuz temasıyla alanda sergileyecek.

Bolu

Bolu Valiliği ve Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bolu Şehitliği'nde mevlit programı düzenlendi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, daire müdürleri ve vatandaşların katıldığı programda, Kura'n-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Bolu İl Müftüsü Orhan Genç dua etti.

Konya

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen ve bir hafta sürecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, yetkililer Konya Şehitliği'nde, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Yapılan duanın ardından törene katılanlar ve şehit yakınları, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarların üzerini ve çevresini temizleyip, karanfil bıraktı.

Vali Yakup Canbolat ve beraberindekiler, şehitlikteki törenin ardından Selimiye Camisi'ndeki Mevlid-i Şerif programına geçti. Mevlit sonrası tüm şehitler için dua edildi.

Program, Mevlana Meydanı'nda yemek ikramıyla sona erdi.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum müdürleri ile şehit aileleri, ilk olarak darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in kabrini ziyaret etti.

Burada İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın ettiği dua sırasında, şehidin ablası Figen Mutlu ve şehit aileleri duygulandı. Daha sonra ziyaretçiler, diğer şehit mezarlarını ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Program kapsamında, Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu ve dua edildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nde etkinlikler kapsamında düzenlenen programa Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Daha sonra şehit mezarlarına güller bırakıldı.

Ağrı

Ağrı ve Iğdır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarları ziyaret edildi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve gaziler ile şehit yakınları, şehitliği ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Merkez Camisi'nde mevlit okunmasıyla süren programda, tüm şehitler için dua edildi.

Daha sonra bir restoranda gaziler ve şehit yakınları onuruna yemek verildi.

Iğdır

Iğdır Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Şehit kabirlerine karanfiller bırakılmasının ardından program, Ulu Cami'de şehitler için okutulan mevlit ve dualarla devam etti.

Programa, Vali Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Taner Güneş, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Kahraman Dikmen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Turan, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, çeşitli kurumların yetkilileri ile şehit aileleri katıldı.

İki kentte etkinlikler, bir hafta boyunca devam edecek.

Samsun

Samsun'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar anısına şehitlikte tören yapıldı.

Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlerin yakınları, Samsun milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun vali yardımcıları Recep Yüksel ve Hasan Öztürk, ilçe belediye başkanları ve askeri erkan, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra Asri Mezarlık'taki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ile kurum müdürlerinin katılımıyla şehitlik ziyaret edildi.

Nasrullah Camisi Baş İmam Hatibi Kahraman Şekercioğlu'nun Kur'an-ı Kerim okumasından sonra İl Müftüsü Osman Aydın şehitler için dua etti, ardından protokol üyeleri tarafından şehit ailelerine karanfil verildi.

Çankırı

Çankırı Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa katılan Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Abdullah Dede, Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman ve askeri erkan şehit mezarlarına gül bıraktı.

Protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra Büyük Cami'de şehitler için okunan mevlide katıldı.

Amasya

Amasya'da Tekirdede Şehitliği'ndeki törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Vali Osman Varol ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Varol, ziyaret sırasında şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelerle sohbet etti.

Daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TÜRKSAT AŞ'nin Gölbaşı'ndaki tesislerini işgal eden darbecilere karşı direnirken şehit olan Ahmet Özsoy'un annesi Arife ve babası Tahsin Özsoy, evlerinde ziyaret edildi.

Program, Fatih Camisi'nde mevlit okunmasının ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Necmeddin Kılıç ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Vali Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşamını yitiren TÜRKSAT personeli Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

Etkinlikler kapsamında Akşemseddin Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Mevlidin ardından cami yanındaki Ömer Halisdemir Parkı'nda bin 500 kişilik yemek verildi.

Sinop

Sinop'ta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

Açıkgöz'ün Ayancık ilçesindeki kabristanlığında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikler kapsamında Alaattin Camisi'nde şehitler için mevlit de okutuldu. Mevlidin ardından cami bahçesinde vatandaşlara yemek ikram edildi.

Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa katılan Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile askeri erkan, şehit mezarlarına gül bıraktı.

Protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra Ali Paşa Camisi'nde şehitler adına okunan mevlide katıldı.

Vali Toraman ve protokol üyeleri, bazı şehit ailelerini de ziyaret etti.

Van

darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen, Van'da düzenlenen programla anıldı.

Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde şehit Hamuryen'in mezarı başında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi.

Anma programına, 108. Topçu Alay Komutanı Murat Yalbır, İlçe Jandarma Komutanı Murat Acar, Van Emniyet Müdür Yardımcısı Murad Hoş da katıldı.

Hatay

Darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Uzel ile komiser Gülşah Güler için memleketleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit kabirlerine, daha sonra kırmızı karanfil bırakıldı.

Kabir ziyaretlerine şehit ailelerinin yanı sıra, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk ve vatandaşlar katıldı.

Adana

Aynı gece Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Aytekin Kuru da memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kozan'ın Pekmezci Mahallesi'ndeki şehitlikteki kabri başındaki anma törenine, şehit yakınlarının yanı sıra Kozan Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkanı Musa Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Üzülmez, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Volkan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Veli Gelebek, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Bilal Başoğlu dua etti.

Kaymakam Oral ile beraberindekiler daha sonra şehit Kuru'nun ailesinin evine geçerek baba Süleyman ve anne Esma Kuru ile bir süre sohbet etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ilk program İstanbul'da şehit olan Mustafa Direkli'nin Beddiuzzaman Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi.

Törende, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, Direkli'nin mezarına karanfil bırakarak, dua etti. Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Program, daha sonra, şehit Direkli'nin ismini taşıyan camide devam etti. Burada tüm şehitler için mevlit okutuldu ve İl Müftüsü İhsan Açık dua etti.

Malatya

Malatya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programda, garnizon ve polis şehitliği ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini engelleme girişimleri sırasında Ankara'da şehit olan Fuat Bozkurt'un mezarı ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, Bozkurt’un babası Hasan ve annesi Sebahat Bozkurt'a başsağlığı diledi. Bozkurt’un mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ümit Çimen dua etti.

Anma programına, Vali Yardımcısı Miktat Alan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz da katıldı.

Yalova

Yalova Şehitliği ve Yalova Polis Şehitliği'ndeki törenlerde, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından törene katılan protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kuran-ı Kerim okundu.

Törene katılan Vali Tuğba Yılmaz, şehit aileleriyle ilgilendi.

Öte yandan, AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, 15 Temmuz şehitleri için yazdıkları mektupları, ailelerine postaladı.

Kütahya

Kütahya'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Vural Kavuncu ve Ahmet Tan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve halk Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi. Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, kamp için Kütahya'da bulunan İstanbul Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulu Cami'de de şehitler için mevlit okundu.

Bilecik

Bilecik'te de Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muammer Ergaş, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile şehit yakınları ve gaziler, şehitliği ziyaret etti.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerlerince yapılan saygı atışı ve saygı duruşunun ardından protokol üyeleri, şehitliğe çiçek bıraktı.

Merkez Şerifpaşa Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Vatandaşlar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Osmaniye

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye'de Asri Mezarlık Şehitliği ziyaret edildi. Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, şehitler için dua edildi. Şehit yakınları törende duygusal anlar yaşadı