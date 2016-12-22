ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gaziler için başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na yapılan dolar ve avro cinsinden bağışlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Türk lirasına çevrildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, darbe girişimi sonrasında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla şehit yakınları ve gazilere destek olmak amacıyla başlatılan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" yoğun ilgi gördü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumlu kuruluş olarak belirlendiği kampanyada, 265 milyon Türk lirası tutarında bağış toplandı. Hayırsever vatandaşlar, döviz hesapları üzerinden de kampanyaya destek sağladı.

Bakanlığın verilerine göre, döviz hesapları aracılığıyla kampanyaya yaklaşık 1 milyon 500 bin dolar ve 1 milyon avro tutarında bağış yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirasının değer kazanması amacıyla yaptığı "döviz bozdurma" çağrısı üzerine "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" kapsamında önemli bir adım attı.

Kampanya kapsamında 5 bankanın döviz hesaplarında toplanan yaklaşık 1 milyon 500 bin dolar ve 1 milyon avro, Türk lirasına çevrildi.

Bağışlar, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde şehit yakınları ve gazilere destek olunması amacıyla kullanılacak.

AA