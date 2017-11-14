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15 Temmuz'daki 'rütbeli havacılar'ın davasında ara karar

Eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuksuz 2 sanığın tutuklanmasına, 3 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

15 Temmuz'daki 'rütbeli havacılar'ın davasında ara karar

Eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuksuz 2 sanığın tutuklanmasına, 3 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verdi.

14 Kasım 2017 Salı 15:02
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15 Temmuz'daki 'rütbeli havacılar'ın davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile kalkışma gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklar eski Teğmen Ali Yağmur ve eski Üsteğmen Faruk Özdemir'in tutuklanmasına, 3 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar İsa Akar, Faruk Özdemir, Metin Yıldırım, Serdar Madran, Mehmet Gürler, Ali Yağmur, Güven Üstündağ, Metin Demir, Metin Demirci ve Tayfun Arslan savunmalarını tamamlandı.

Duruşmada, savunmaların ardından tutuklu sanıkların avukatları söz alarak, müvekkillerinin tahliyesi ile diğer hususlara ilişkin taleplerini sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar dönemin Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım ile burada görevli eski Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, Teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda dönemin 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları Üsteğmen Hasan Kaya, Üsteğmen Tuncay Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, eski Yüzbaşı Serdar Madran, eski Üsteğmen İsa Akar, eski Kıdemli Başçavuş Alaattin Mercan'ın haklarındaki suçlama ile birlikte diğer dinlenilen sanık beyanları olmayan tanık beyanları çerçevesinde delillerin toplanan kısmı yönünden suç vasfının değişme ihtimali, bu durumda adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağını dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Heyet, adli kontrol kapsamında sanıkların yurt dışına çıkış yasağı koyarken, haftada iki kez karakola giderek imza atmalarına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar eski Astsubay Metin Demir, eski Uzman Çavuş Metin Demirci, eski Astsubay Tayfun Arslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada bir kez karakola giderek imza atmaktan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar eski Teğmen Ali Yağmur ve eski Üsteğmen Faruk Özdemir'in "eylemin niteliği, spesifik olarak yüklenen suçun cinsi, eylem içerisinde icra ettikleri görev, hakimiyet alanları, 15 Temmuz gecesi üstlendikleri pozisyon, sanık ve tanık beyanları dikkate alınarak" adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirerek tutuklanmasına hükmetti.

Heyet, sanıkların olay tarihindeki HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖRütbeli Havacılar
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