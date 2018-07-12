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15 şehidin verildiği saldırının faili öldürüldü

Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer Açar olduğu belirlendi.

15 şehidin verildiği saldırının faili öldürüldü

Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer Açar olduğu belirlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:38
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15 şehidin verildiği saldırının faili öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, "Aranan terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğu tespit edildi.

Açar'ın, 27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlendi. 

Düşen helikopterdeki pilotun parasını hatıra olarak saklamış

Sefer Açar'ın üzerinde, "Herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır 11-27-1998" notu yazılı, 1998'de tedavülde olan "500 bin lira"yı saldırının hatırası olarak 20 yıldır sakladığı anlaşıldı.

Terörist Açar, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme gibi toplam 18 suçtan aranıyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sefer AçarBitlisIçişleri BakanlığıHizanAranan Terörist
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