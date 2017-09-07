1,5 milyon kişi 'Şimdi Gaziantep Zamanı' dedi

GAZİANTEP - Turizm pastasından bugüne kadar hak ettiği payı alamayan Gaziantep, sene başında hayata geçirilen "Şimdi Gaziantep Zamanı" projesiyle, geride kalan 8 aylık dönemde yerli ve yabancı 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültürel değerlerini gastronomiyle birleştirerek son yıllarda önemli turizm geliri elde etmeyi arzulayan Gaziantep, sene başında "turizmde hasat zamanı" diyerek başlattığı "Şimdi Gaziantep Zamanı" projesinin meyvelerini almaya başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla bir yandan sosyal medyada tanıtım atağına gidilirken, diğer yandan birçok büyükşehirde bilboardlar aracılığıyla tatile çıkmayı planlayanlara neden bölgeye gelmeleri gerektiği anlatıldı.

Gastronomi alanı başta olmak üzere kültürel mirasını sınır ötesine de taşıyan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "lokomotif kenti" Gaziantep, bu yıl ağırladığı turist sayısıyla rekor kırıyor. Daha önceki yıllarda 1 milyona bile ulaşamayan Gaziantep, proje sayesinde geride kalan 8 ayda 1,5 milyon ziyaretçiye yöresel lezzetler sunup, kültürel yolculuğa çıkardı.

Sosyal medya ayağının da unutulmadığı proje kapsamında Türkiye'deki büyükşehirlerde "Neden Gaziantep" sorusuna cevap veren bilboard çalışmasını hayata geçirdiklerini anlatan Fatma Şahin, bu çalışmada kentteki kültürel mirasın, toprak zenginliğinin, müzelerin ve diğer zenginliklerin anlatıldığını vurguladı.

Bu anlamda gastronominin de önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Şahin, "İstiyoruz ki kültürün, sanatın merkezi olalım. Geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıyalım." dedi.

"3 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, proje kapsamındaki turist sayısının oldukça sevindirici olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda 1,5 milyon turist sayısına ulaştık. Yıl sonunda 3 milyona ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıl çok düşük bir turist sayısı vardı. Şimdiye kadar böyle bir turist sayısına Gaziantepimizde ulaşamamıştık. Hatta önceki yıllarda 1 milyonu görememiştik. Eylül ayında da çok büyük bir atılım daha bekliyoruz. İnşallah Gaziantep turizm pastasında hak ettiğini alacak."

"Önceki yıllara göre oldukça iyi durumdayız"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ise kentin 2017'de oldukça bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kentteki müzelerin yanı sıra hayvanat bahçesi, kültürel değerler ve alışveriş merkezlerinin turizm hamlesine katkı sağladığını anlatan Öztürk, "Yıl sonunda hedeflerimizi yakalayacağımıza olan inancımız her geçen gün artıyor. Önceki yıllara göre oldukça iyi durumdayız. Eylül ve ekim aylarında ziyaretçi sayımızın daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.