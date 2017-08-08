1,5 milyon dolarlık gaspta FETÖ izi

Gaziantep'te, "DEAŞ operasyonu" süsü vererek gece evine girdikleri Suriyeli iş adamının 1,5 milyon dolarını gasbettikleri iddiasıyla, aralarında FETÖ'den ihraç edilen polislerin de bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, soygun planının, iş adamının eski damadı ile iş birliği yapan eski kıdemli polislerce profesyonelce yapıldığı, sanıkların olaydan önce güvenlik kameralarına yakalanmamak için her detayı planladıkları kaydedildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Silahla birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen 11'i tutuklu 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yaklaşık 10 ay önce 4'ü polis kıyafetli 7 kişinin, "DEAŞ operasyonu" olduğunu söyleyerek, uzun namlulu silahlarla Suriyeli iş adamı H.J'nin merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'ndeki evine girdikleri hatırlatılan iddianamede, şüphelilerin evdeki kişilerin ellerini kelepçeleyip, kasadaki 1,5 milyon doları alarak kaçtıkları belirtildi.

Suriyeli iş adamının eski damadı tutuklu sanık Suriyeli Mustafa Gözübüyük'ün paradan haberdar olduğu ifade edilen iddianamede, Gözübüyük ile FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski komiser Ahmet Kök ve eski polis memuru Yılmaz Tekerek ile o dönem görevde bulunan polis memuru Cengiz Bozancır ve diğer sanıkların plan yaptıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların bir kısmının mağdurlar tarafından teşhis edildiği aktarılarak, iş adamının evinin bulunduğu binadaki güvenlik kamerasının yönünün, olaydan 3-4 saat önce başında bere bulunan bir kişi tarafından değiştirildiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

"İki aracı olmasına rağmen araç kiralamış"

Eski polis Tekerek ile tutuklu sanık Ahmet Karaca'nın ikametleri civarında yapılan incelemede de güvenlik kamerası görüntülerinin silindiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Ünal Tekataş'ın iki aracı olmasına rağmen o gece araç kiraladığı ve kamera kaydı bulunmayan bir otelde kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, eski komiser Ahmet Kök'ün ikametinin, kamera görüş açısı içerisinde yer almadığı tespit edilmiş olup, soygun planının eski kıdemli polislerce profesyonelce planlanarak hareket edildiği, tüm şüphelilerin olay saatine yakın öngörülü ve tedbirli davranış içerisinde bulundukları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Ahmet Karaca'nın cep telefonda bulunan, iki valiz içerisinde dolarların yer aldığı fotoğrafı "kendisinin çekmediğini" öne sürmesine rağmen, yapılan teknik incelemede kendi telefonuyla çekildiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Gaziantep'te "DEAŞ operasyonu" süsü vererek Suriyeli iş adamının gece evine giren silahlı ve polis kıyafetli kişiler kasada bulunan 1,5 milyon doları çalmıştı. Suriyeli ailenin ifadeleri doğrultusunda aralarında o dönem İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz Bozancır ile FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser Ahmet Kök ve şoförü polis memuru Yılmaz Tekerek'in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 11'i tutuklanmıştı.