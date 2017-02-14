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14 Şubat'a yalnız girenler 'teselli panosunda' fotoğraf çektirdi

Edirne'deki Sevgililer Günü etkinliğinde vatandaşların fotoğraf çektirmeleri için hazırlanan teselli panoları, sevgilisi olmayanlardan ilgi gördü.

14 Şubat'a yalnız girenler 'teselli panosunda' fotoğraf çektirdi

Edirne'deki Sevgililer Günü etkinliğinde vatandaşların fotoğraf çektirmeleri için hazırlanan teselli panoları, sevgilisi olmayanlardan ilgi gördü.

14 Şubat 2017 Salı 16:45
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14 Şubat'a yalnız girenler 'teselli panosunda' fotoğraf çektirdi

Edirne'de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girenler için hazırlanan fotoğraf panosu, sevgilisi ya da eşi olmayanlardan ilgi gördü.

Saraçlar Caddesi'nde Edirne Belediyesince düzenlenen organizasyonun bir bölümünde fotoğraf alanları da oluşturuldu.

Panolardan ikisi 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girenler için ayrıldı. "Teselli panoları" olarak anılan biri erkekler diğeri de kadınlar için hazırlanan panolardaki boşluklara kafalarını yerleştiren kadın ve erkekler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Merve Bektaş (20), günümüz şartlarında gerçek sevgiyi bulmanın zor olduğunu savundu.

Fotoğraf panosunda teselli buldu

Sevgilisi olmayanlar için hazırlanan panoların dikkati çekici olduğunu belirten Bektaş, "Ben bugünün hayatımda hatıra kalması için fotoğraf çektirdim. Gördüğüm kadarıyla sevgilisi olmayan birçok insan var, onlar da benim gibi panolara ilgi gösterip fotoğraf çektiriyor. Etkinlik alanı çok yoğun ve panolarda sıra oluşuyor. Sevgilisi olmayanların da sevgililer günü kutlu olsun" diye konuştu.

Oğulcan Gökçe (19) ise çiftlerin Sevgililer Günü dolayısıyla birbirleriyle fotoğraf çektirdiğini, kendisinin de fotoğraf panosunda teselli bulduğunu ifade etti.

Dünyada Sevgilisizler Günü'nün de kutlanması gerektiğini ifade eden Gökçe, sevginin bir günle sınırlı olmadığını, seven insanın her gün sevmesi gerektiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Edirne14 Şubat Sevgililer Günü
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