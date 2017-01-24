14 şehit veren tugayın önünde saygı nöbeti

KAYSERİ

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen askerlerin anısına saldırının yaşandığı otobüs durağında saygı nöbeti başlatan emekli Fevzi Kurtoğlu, nöbetinin 39'uncu gününde, 14 askerini şehit veren 1. Komando Tugayı önünde bir süre nöbet tuttu.

Tugaydan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırının yapıldığı ve halk arasında "Şehit Komandolar Durağı" olarak bilinen otobüs durağında 38 gün boyunca saygı nöbeti tutan 63 yaşındaki Kurtoğlu, nöbetinin 39'uncu gününde komando tugayının önüne gitti.

Tugayın girişindeki komando heykelinin önünde elindeki dev Türk bayrağıyla bir süre saygı nöbeti tutan Fevzi Kurtoğlu, şehitlerin nöbet tuttuğu yerde nöbet tutmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Hain saldırının yaşandığı otobüs durağında 38 gündür nöbet tuttuğunu anımsatan Kurtoğlu, "Keşke müsaade etseler de her gün burada 1-2 saat nöbet tutsam. Nöbet tutarken huzur buluyorum. Şehitlerimizin ruhu bana huzur veriyor. Ne üşüyorum, ne acıkıyorum ne de susuyorum. Ayağım beni nöbete çekiyor. Evde oturamıyorum. 39 günde 9 kilo zayıfladım." diye konuştu.

Nöbetini 40'ıncı günde yarın Şehit Komandolar Durağı'nda tamamlayacağını vurgulayan Fevzi Kurtoğlu, "Şehitlerimizin kırkı için nöbetin 40'ıncı gününde olay yerinde toplanacağız. Tüm Kayseri halkını oraya davet ediyorum. İnşallah Kayserimize yakışır bir şekilde şehitlerimizin kırkını yaparız." dedi.