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14 ildeki "ByLock" operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Düzce merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 kişiden 8'i tutuklandı.

14 ildeki "ByLock" operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Düzce merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 kişiden 8'i tutuklandı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:37
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14 ildeki "ByLock" operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Düzce merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltında bulunan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce sorgusu tamamlanan 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece, operasyon kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY ile ilişiği bulunan özel okul, yurt ve dershanelerde görev yapmış 97 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma sistemi ByLock'u kullandığı tespit edilmiş, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerden 35'i hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Düzce merkezli Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, İstanbul, Ankara, Şırnak, Bursa, Tekirdağ, Zonguldak, Malatya, Samsun ve Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 11 kişi için ise çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DüzceBylock
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