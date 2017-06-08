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132 maddelik anayasa uyum paketi Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığınca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.

132 maddelik anayasa uyum paketi Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığınca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.

08 Haziran 2017 Perşembe 12:56
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132 maddelik anayasa uyum paketi Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığınca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAnayasa DeğişikliğiAnayasa Uyum Paketi
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