13 ildeki 'eskort siteleri' soruşturmasında 18 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla Samsun, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Mersin, Bursa, Konya, Kocaeli, Antalya, Muğla, Gaziantep, Ankara ve Adana'da gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca Adana ve Samsun merkezli 13 ilde 12 Mayıs'ta fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort siteleri"ne yönelik operasyonda, 31 site yöneticisi ile 292 site üyesi gözaltına alınmıştı. Site üyeleri, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.