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13 bin öğretmene rotasyon uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2014-2015 öğretim yılında aynı eğitim kurumunda 15 yıl ve üzeri görev yapan yaklaşık 13 bin öğretmen için rotasyon uygulanacak

13 bin öğretmene rotasyon uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2014-2015 öğretim yılında aynı eğitim kurumunda 15 yıl ve üzeri görev yapan yaklaşık 13 bin öğretmen için rotasyon uygulanacak

04 Temmuz 2015 Cumartesi 12:54
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13 bin öğretmene rotasyon uygulaması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2014-2015 öğretim yılında aynı eğitim kurumunda 15 yıl ve üzeri görev yapan yaklaşık 13 bin öğretmen için rotasyon uygulanacak.

AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rotasyon uygulamasına ilişkin öğretmenlerden gelen talepleri dikkate alan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın kararıyla, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre, daha önce rotasyona ilişkin 2014-2015 öğretim yılı için 12 yıl olarak belirlenen aynı eğitim kurumunda çalışma süresi, 15 yıla çıkarıldı.

Rotasyon, coğrafi durum, ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenecek ve ilçe grupları içerisindeki öğretmenlerin tercihleri de göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğretmenlere 40 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek. Öğretmenlerin tamamına yakını, tercih ettikleri eğitim kurumuna yer değiştirmiş olacak. Yer değişikliği büyük oranda öğretmenin ikametgahına yakın eğitim kurumlarına olacak.

Bakanlık yetkilileri, 2014-2015 öğretim yılında aynı eğitim kurumunda 15 yıl ve üzeri görev yapan yaklaşık 13 bin öğretmene uygulanacak rotasyon için başvuruların bu ay içinde alınacağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 11:10
Anahtar Kelimeler:
önce VatanÖğretmen
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