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12 şehidin cenazesi enkazdan çıkarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazında çalışmalar tamamlandı. 12 şehidin cenazesi Elazığ'a getirildi.

12 şehidin cenazesi enkazdan çıkarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazında çalışmalar tamamlandı. 12 şehidin cenazesi Elazığ'a getirildi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 09:57
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12 şehidin cenazesi enkazdan çıkarıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düşen helikopterle ilgili dün gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Kaza kırım ekibi enkaza ulaşarak çalışmalarını tamamladı.

UMKE ve bölgedeki askeri birlikler tarafından enkazdan çıkarılan şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit düşen 12 kişinin cenazesi helikopterle Elazığ'a getirildi.

Düşen helikopterde kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlaması ile UMKE ve bölgedeki askeri birliklerce enkazdan çıkarılan şehit 7 polis, bir asker, bir hakim ve 3 personelin cenazesini taşıyan 2 askeri helikopter, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine iniş yaptı.

Otopsi işleminin ardından 12 şehit için tören yapılması bekleniyor.

AA

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12 şehidTunceliÖnce Vatan GazetesiHelikopter Kazası
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