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12 milletvekili hakkında fezleke

Can Dündar ve Erdem Gül'ün MİT'e ait yardım tırlarıyla ilgili yargılandıkları duruşması esnasında adliyede toplanan milletvekilleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke hazırlanarak, TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

12 milletvekili hakkında fezleke

Can Dündar ve Erdem Gül'ün MİT'e ait yardım tırlarıyla ilgili yargılandıkları duruşması esnasında adliyede toplanan milletvekilleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke hazırlanarak, TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

09 Eylül 2016 Cuma 13:06
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12 milletvekili hakkında fezleke

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, Can Dündar ve Erdem Gül'ün, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın kapalı duruşmasında, adliye içi ve dışında toplanan 12 milletvekilinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "kamu hizmeti görülen bina ve tesislerinde ve bunun eklentilerinde... toplantı yapılamaz" hükmüne aykırı hareket ettikleri belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Selamettin Celep tarafından hazırlanan fezlekede, Dündar ve Gül'ün yargılandığı davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmaların kapalı yapılmasına karar verilmesine rağmen HDP milletvekili Garo Paylan ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'ın salonu terk etmedikleri, bunun üzerine gizli oturum yapılamama nedeniyle yargılamanın ertelendiği anlatıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ara kararıyla söz konusu milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen fezlekede, milletvekillerinin duruşma günü olan 25 Mart'ta İstanbul Adalet Sarayı önünde ve içinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'ya aykırı şekilde hareket ettikleri aktarıldı.

Fezlekede, "Haklarında delil toplanan TBMM 26. dönem milletvekillerinin yasanın emredici hükmünü herkesten daha iyi bilmeleri gerektiği gibi TCK'nın 4. maddesinde 'Ceza kanunları bilmemek mazeret sayılamaz' genel kuralı uyarınca yasaya aykırı toplantıya başından sonuna kadar destek vererek, atılı suçu işlediklerine dair Anayasa'nın 83. maddesine göre soruşturma açılabilmesi için fezleke düzenlenmesini haklı kılan maddi ve hukuki sebeplerin mevcut olduğu kanısına ulaşılmıştır." denildi.

CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Gürsel Tekin, Şafak Pavey, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı, Tuncay Özkan, Engin Özkoç ile HDP milletvekilleri Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu ve Meral Danış Beştaş'ın, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "kamu hizmeti görülen bina ve tesislerinde ve bunun eklentilerinde... toplantı yapılamaz" kuralına aykırı hareket ettiği aktarılan fezleke, milletvekilleri hakkında soruşturma açılarak dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye gönderildi.

3 milletvekili hakkında fezleke

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Selamettin Celep ayrıca aynı duruşmada, Mahkeme Başkanı'nın uyarısı ve kapalı yapılması kararına rağmen salondan çıkmayan Paylan, Tanrıkulu ve Tanal hakkında da fezleke düzenledi.

Bu milletvekilleri hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "yargılamanın gizliliğinin ihlali" suçlarından hazırlanan fezleke de TBMM'ye gönderildi.

AA

Son Güncelleme: 09.09.2016 13:07
Anahtar Kelimeler:
Fezlekeönce Vatan
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