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'12 kişiyi ben seçtim, helikopteri ben ayarladım'

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıklarından eski Binbaşı Şükrü Seymen, "12 kişiyi ben seçtim, helikopteri ben ayarladım." dedi.

'12 kişiyi ben seçtim, helikopteri ben ayarladım'

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıklarından eski Binbaşı Şükrü Seymen, "12 kişiyi ben seçtim, helikopteri ben ayarladım." dedi.

10 Mart 2017 Cuma 16:47
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'12 kişiyi ben seçtim, helikopteri ben ayarladım'

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen duruşmada, dava dosyasına giren delillerle ilgili sanıklar ve avukatlarının talepleri dinlendi.

Suikast girişimini yönettiği iddia edilen eski Binbaşı Şükrü Seymen, duruşmada müşteki avukatlarının, sanıkların tek elden savunma yaptığı yönündeki beyanlarını reddetti.

Duruşma başında, "Darbede yer aldım ve çocuk gibi ağlayacak halim yok." dediğini hatırlatan Seymen, kendisi dışında hiçbir sanığın böyle bir beyanda bulunmadığına dikkati çekti.

FETÖ mensubu olmadığını öne süren Seymen, kendilerini almadığı için infiale kapılarak sikorsky helikoptere ateş ettiği iddiasını reddetti.

Seymen, "12 kişiyi ben seçtim, helikopteri ben ayarladım. Nereye ve ne için gittiğimizi biliyordum. Ben bir askerim, verilen emri yerine getirdim." savunması yaptı.

"Maç 90 dakika" notunu kabul etmedi

Söz alan dava savcısı, eski Özel Kuvvetler üyesi Yüzbaşı Mehmet Öztürk'e, cezaevinde bulunan ve kendisine ait olduğu iddia edilen notu sordu.

Önceki oturumlarda söz konusu notla ilgili yönelttiği soruyu sanığın avukatı olmadığı gerekçesiyle yanıtlamadığını hatırlatan savcı, "Tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisiyle aynı suçtan tutuklu sanıklara ulaştırılmak üzere yazdığı 'Komutanlarım tekrardan günaydın… ile başlayıp, '15 Temmuz'un son değil başlangıç olduğuna inanıyoruz. Maç 90 dakika daha bitmedi.' notuyla ilgili savunma yapmasını istiyoruz." dedi.

Öztürk, bunun üzerine, "Yazı bana ait değil, atılan bir iftira. Adım kullanılarak bana atılmış bir iftira." cevabını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖÖzel Kuvvetler
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