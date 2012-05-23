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12 Eylül Alt Komisyon Başkanı Bostancı:

''Meclis'ten 15 uzman, 1977-1983 yıllarını kapsayan 6 yılık gazeteleri tarayacak''

12 Eylül Alt Komisyon Başkanı Bostancı:

''Meclis'ten 15 uzman, 1977-1983 yıllarını kapsayan 6 yılık gazeteleri tarayacak''

23 Mayıs 2012 Çarşamba 08:52
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12 Eylül Alt Komisyon Başkanı Bostancı:

     TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde, 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin oluşturulan Alt Komisyon Başkanı Naci Bostancı, Meclis'ten 15 uzmanın, 1977-1983 yıllarını kapsayan 6 yılık gazeteleri tarayacaklarını bildirdi.
     Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bostancı, alt komisyonun bugünkü toplantısında, çalışma usul ve esasları üzerinde görüşmeler yapıldığını belirtti.
     Bostancı, toplantıda, 12 Eylül 1980 darbesine ilişkin araştırma kapsamında Meclis'ten 15 uzmanın, 1977-1983 yıllarını kapsayan 6 yılık gazeteleri tarayacaklarını bildirdi. Bostancı bu taramada, cinayet ve kitle olayları ile siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların açıklamalarının esas alınacağını ifade etti. 


     Çalışmalarında, darbe öncesi, darbe ve darbe sonrasındaki tablonun net bir şekilde ortaya çıkarılması için, o dönemi yaşayan ve bu tabloyu ortaya koyabilecek kişilerin de dinleneceğini açıklayan Bostancı, ''Süreyi de göz önünde bulundurarak dinleyeceğimiz kişi sayısını 50 ile sınırlamayı planlıyoruz'' dedi. 
     Dönemin mağdurlarının tanıklıklarının kendilerini için önemli olduğunu belirten Bostancı, ancak mağdurların kişisel hikayelerinden çok, o döneme ilişkin genel hikayelerine daha fazla odaklanacaklarını ifade etti. Dinleyecekleri kişileri de buna göre belirlemeye çalıştıklarını anlatan Bostancı, Süleyman Demirel, Kenan Evren, Deniz Baykal, Semra Özal, Bülent Ulusu gibi isimlerin bu kişiler arasında olabileceğini dile getirdi. 
     Belirlenecek kişilerin komisyona çağrılabileceği gibi duruma göre komisyonun da söz konusu kişilerin yanına giderek bilgisine başvurabileceğini belirten Bostancı, bunun dışında, darbe dönemi ile ilgili yazılan hatıralardan da yararlanacaklarını kaydetti. Bostancı, bilgi alma çalışmalarını nezaket çerçevesinde yürüteceklerini ifade etti. 
     Naci Bostancı, 12 Eylül davasına ilişkin olarak, davayı sürdüren mahkemenin elindeki belgelerden de yararlanmak istediklerini bildirdi.

-Mamak, Metris ve Diyarbakır cezaevleri-

Naci Bostancı, çalışmalar kapsamında dönemin büyük davalarının yürütüldüğü mahkemelerin başkanları ile Mamak, Metris ve Diyarbakır cezaevlerindeki yöneticiler ve mahkumları da dinleyebileceklerini söyledi. Bostancı, mahkeme başkanlarına özelikle davanın nasıl yürütüldüğünü, hiyerarşi kapsamında bir baskı olup olmadığını sormak istediklerini vurguladı.
     Komisyonlarına bilgi vermek için başvuruların yapıldığını, ancak bunların genellikle kişisel mağduriyetlerin açıklanmasına ilişkin olduğunu belirten Bostancı, 'Biz kişisel mağduriyetlere ilişkin bir çalışma yapmıyoruz. Genel bir tablo üzerinde duracağız'' dedi.
     12 Eylül döneminde kendisinin de yargılandığını ve 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini ardından beraat ettiğini belirten Bostancı, alt komisyon üyelerinden MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın 11, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin 4, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın 7 yıl cezaevinde yattığını söyledi. Bostancı, çalışmalarında kişisel duyguların ön plana çıkamayacağını, amaçlarının darbenin toplumdaki etkisini ortaya çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 00:57
Anahtar Kelimeler:
12 Eylül
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