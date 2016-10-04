12 bin 801 polis görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin ikinci maddesinde belirtilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 12 bin 801 personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, görevden uzaklaştırılanlardan 2 bin 523'ünün amir sınıfından olduğu kaydedildi.