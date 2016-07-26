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113 yaşında 'demokrasi nöbeti'nde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki için devam eden "demokrasi nöbeti"nde Turgutlu ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Karabüber de yer aldı.

113 yaşında 'demokrasi nöbeti'nde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki için devam eden "demokrasi nöbeti"nde Turgutlu ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Karabüber de yer aldı.

26 Temmuz 2016 Salı 08:25
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113 yaşında 'demokrasi nöbeti'nde

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki için devam eden "demokrasi nöbeti"nde Turgutlu ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Karabüber de yer aldı.

Çocukları tarafından otomobille "demokrasi nöbeti"nin tutulduğu 50. Yıl Alanı'na getirilen Karabüber, tekerlekli sandalyeyle platformun önüne alındı.

Elinde Türk bayrağı, boynunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaşkolu ile dikkatleri üzerinde toplayan Karabüber, vatan için dua ettiğini söyledi.

Karabüber, yaptığı açıklamada, darbenin ülkeden neler koparacağını iyi bildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet büyüklerine dua ediyorum. Allah devletimizin ve yöneticilerinin ömrünü uzun etsin. Ben yaşanan tüm darbeleri, sıkı yönetimleri gördüm. O dönemler halk neler yaşadı iyi biliyorum. Allah bir daha göstermesin. Bir daha darbe görmek istemediğim için çocuklarımdan beni buraya getirmelerini istedim."

Meydanda bir saat kalan Karabüber, çocukları tarafından yine otomobile bindirilerek evine götürüldü. 

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Ayşe ninenin demokrasi nöbetine katılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Gencimizle, yaşlımızla meydanlardayız. Asırlık çınar Ayşe ninemiz de bizlere destek oldu, Allah ondan razı olsun. Fetullahçı Terör Örgütü, Türk halkından dersini aldı. Hainler cezalarını çekecek, biz hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız" dedi.

Şehzadeler'de demokrasi nöbeti

Manisa'daki "demokrasi nöbeti"nin adresi de yine Manolya Meydanı oldu. Meydana gelenler Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle slogan atarak FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.

Meydanda kurulan sahnede, darbe girişimi sırasında yaşamını yitirenler için Kur'an okundu. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 08:26
Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluDarbe GirişimiFETÖFetullahçı Terör Örgütü
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