112 Acil Çağrı Merkezleri Türkiye geneline yayılıyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde il sayısının artırılacağı, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde hizmet verilmeye başlanacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, acil çağrı numaralarını tek çatı altında birleştirerek vatandaşlara kolaylık sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi kapsamında, bugüne kadar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 24 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçirildi.

Yıl sonuna kadar 48 ilde daha faaliyete başlayacak merkezlerle birlikte toplam 72 ilde vatandaşlar, tek bir numaradan yardım çağrısında bulunabilecek. Böylelikle 112 Acil Çağrı Merkezleri, 2018 sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 90'ında hizmet vermeye başlayacak.

Yazılımı tamamen yerli imkanlarla, İçişleri Bakanlığı mühendislerince geliştirilen 112 Acil Çağrı Merkezi, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve diğer dillerde de hizmet veriyor. Yazılımın yedekleme özelliği, yaşanabilecek herhangi bir felaket durumunda, acil çağrıları tek merkezden kontrol etme, bir şehre en yakın başka bir şehirden destek gönderilmesi veya yönetilmesi imkanını sağlıyor. Sistem, siber saldırılardan da etkilenmiyor.

Dubai'de düzenlenen "Kamuda En Yenilikçi Bilişim Projesi" ödülüne de layık görülen yazılım, yerli navigasyon sistemleriyle yardım ekiplerinin en kısa sürede olay yerine ulaşımına destek oluyor.

"e-Call" sistemine entegre olacak

Açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezleri, yeni nesil araçlarda bulunan ve acil durumlarda otomatik olarak 112 araması yapan "e-Call" adlı sisteme de entegre edilecek.

Fabrika çıkışı araçlarda sensörlere entegre bir modemle çalışan sistemde, kaza sırasında bir çarpışmadan sonra araç içi sensörlerin aktivasyonuyla, otomatik olarak veya araç içinde bulunan kişinin kalp krizi gibi acil durumlar yaşaması durumunda, araç içinde bulunan butona basılmasıyla çağrı, otomatik başlatılacak.

Başlatılan bu çağrıyı, yeni nesil 112 yazılımı karşılayıp, araç içerisindeki modeme ulaşarak, araç kabini ile sesli iletişime geçilecek. Aynı zamanda 112 yazılımıyla, araç içerisindeki modeme bağlantı kurulup, araçtan bazı bilgilerin alınabilmesi de sağlanacak.

Engelsiz 112 Projesi

Bakanlık, engelli vatandaşların acil durumlarda ihtiyaç duymaları halinde zorluk yaşamamaları için de Engelsiz 112 Projesi çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında Sağırlar Konfederasyonu ile ortak çalışmalar yürüten Bakanlık, engelli vatandaşların çağrı merkezlerini görüntülü olarak arayarak, işaret diliyle haberleşmesini sağlayabilecek. Görüntülü haberleşmenin tamamlanması ile olay yerinden canlı görüntülerin 112 merkezlerine aktarılması sonrası ilgili ekipler olay yerine gönderilecek.

Yardım çağrısında bulunanlara, daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'nde vatandaşlar, acil durumlarda; 155 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD yerine, 112'den yardım çağrısında bulunabilecek.