11 işçinin ölümüne 23 yıla kadar hapis

İSTANBUL - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan hazırlanan iddianamede, 11 Mart 2012 tarihinde saat 21.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde Marmara Park şantiyesinde, inşaatı devam eden alışveriş merkezinin kaba inşaatını üstlenen Kaldem Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin işçi barınma çadırlarında yangın çıktığı kaydedildi.



Yangında 11 işçinin hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı yetkililerce hazırlanan yangın raporunda, 1 numaralı yatakhanenin girişine göre sağ tarafta bulunan ranzanın üst kısmına denk gelen noktada tavan üzerinden geçen elektrik tesisat kablolarının herhangi bir nedenle kısa devre yaptığı, oluşan elektrik arklarının sünger yataklarının üzerine düşmesiyle yangın çıktığı, polyester çadır örtüsünün tutuşması ve aşırı rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde gelişen yangının diğer çadırlara da sirayet ettiğinin belirtildiği anlatıldı.

Bilirkişi raporu

Olaydaki kusur durumu ve yangının çıkış nedeninin tespiti için 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetiyle olay yerinde keşif yapıldığı ifade edilen iddianamede, uzman bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, çadırda tek giriş-çıkış kapısının bulunması, acil çıkış kapısının olmaması, ranza ve üzerine istiflenmiş sünger yataklarının yanma sonucu devrilerek çıkış kapısını kapatması sonucu olay sırasında çadırda bulunan ve ölen işçilerin kaçış yeri imkanı bulamadığı bilgileri yer aldı.

İstenen cezalar

İddianamede, tutuklu şüpheliler Abdullah Altun, Kadir Altun, Şaban Bakırcı, Erdal Gümüş, Cem Yıllar, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Altun, tutuksuz şüpheliler Sezgin Atalay, Süleyman Aslan, Arif Korkmaz, Kaan Akarsu, Ömer Faruk Gülmez, Hikmet Tezcan ve Andreas Michael Hohlmann'ın ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' ve ''taksirle yangına neden olmak'' suçlarından 2 yıl ile 23 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Temmuz'da başlanacak.

