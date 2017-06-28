11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ

Kocaeli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bayram boyunca sahillerde görev yapan KOSKEM ekiplerinin denizde de devriye gezerek boğulmalara karşı tedbir aldığı, il genelinde 8 bölgede yaklaşık 170 kişiyle görev yapan KOSKEM ekiplerinin boğulma tehlikesi geçiren 56 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Tatil nedeniyle yoğunlaşan sahil bölgelerinde vatandaşların can güvenliği için çalışmalara devam edileceği ifade edilen açıklamada, 17-27 Haziran arasında Kumcağız sahilinde 20, Cebeci sahilinde 33, Bayramoğlu'nda 3 olmak üzere toplam 56 kişinin boğulmak üzereyken kurtarıldığı kaydedildi.

Ayrıca 42 vatandaşa ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildiği vurgulanan açıklamada, "KOSKEM'e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyor. Ekiplerimiz yaz sezonu boyunca deniz kazaları ve boğulmalara karşı çalışmalarına devam edecek." ifadelerine yer verildi.