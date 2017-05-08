Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93832
ALTIN
141.031
DOLAR
3.5688
STERLIN
4.6251
EURO
3.8994
'114 gün 114 gece sema' yapacaklar
'114 gün 114 gece sema'...
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
Minik Özge için hukuki süreç...
Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma
Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına...
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası...

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acı günü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acı günü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:13
33 Okunma
11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acı günü

KAYSERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 91 yaşındaki babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazına katılmak üzere Kayseri'ye gelen Erdoğan, Gül ailesine taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kabinedeki bazı bakanlarla cenaze namazının kılınacağı Cami-i Kebir avlusuna geçti.

Merhum Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yan yana saf tutarak, cenaze namazını kıldı. Namaz kılınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11.Cumhurbaşkanı Gül'ün gözleri doldu

Cami-i Kebir'de kılınan cenaze namazında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, BBP Genel Başkan Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, AK Parti'li milletvekilleri, çok sayıda eski ve yeni siyasetçi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, merhum Gül'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar da yer aldı.

Cenaze namazının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin bulunduğu tabutu bir süre taşıdı. 

Omuzlarda taşınan Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi daha sonra araca konuldu.

Camiden çıkarılan cenaze, defnedilmek üzere şehir mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü.

Bu sırada Abdullah Gül, vatandaşların taziyelerini kabul etti. 

Öte yandan Cami-i Kebir'de, Ahmet Hamdi Gül ile aynı anda, bir hafta önce Kızılırmak'a düşerek boğulan ve dün cesedi bulunan 14 yaşındaki Rıza Çağlar Özkan'ın da cenaze namazı kılındı.

Aile kabristanında defnedildi

Cami Kebir'de, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınan merhum Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi, şehir mezarlığındaki aile kabristanına getirildi.

Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin defnedilmesinin ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül, babası için helallik istedi ayrıca cenaze törenine katılanlara teşekkür etti.

Gül daha sonra mezarlıkta bulunan taziye yerinde kardeşi Macit Gül, oğulları Mehmet Emre ve Ahmet Münir Gül, diğer aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Cenazenin defnedilmesi sırasında Abdullah Gül ve ailesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile bazı siyasiler de hazır bulundu.

Abdullah Gül, cuma günü babasını ziyaret etmişti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek, babasını ziyaret etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abdulla Gül11. Cumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma
Televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma
HDP Marmaris İlçe Başkanı gözaltına alındı
HDP Marmaris İlçe Başkanı gözaltına alındı
TÜRKSAT baskını sanıklarına istenen cezalar belli oldu
TÜRKSAT baskını sanıklarına istenen cezalar belli oldu
YSK'nın kararlarıyla ilgili hiçbir CHP’li ile görüşmem olmadı
YSK'nın kararlarıyla ilgili hiçbir CHP’li ile görüşmem olmadı
PYD/PKK Karaçok'taki dolarlarının peşine düştü
PYD/PKK Karaçok'taki dolarlarının peşine düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ