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11. Cumhurbaşkanı Gül: Benimle ilgili söylenenleri ciddiye almadım

11. Cumhurbaşkanı Gül, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın açıklamalarıyla ilgili, "Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri." dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül: Benimle ilgili söylenenleri ciddiye almadım

11. Cumhurbaşkanı Gül, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın açıklamalarıyla ilgili, "Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri." dedi.

05 Mayıs 2017 Cuma 14:29
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11. Cumhurbaşkanı Gül: Benimle ilgili söylenenleri ciddiye almadım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın açıklamalarıyla ilgili, "Geçen günlerde bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada, beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri." dedi.

'Günlük siyasete girmeyeceğimi defalarca söyledim'

Gül, "Ben 7 sene tarafsız olarak cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi de defalarca söyledim. Ama tabii ki bütün birikimimi, bilgimi, tecrübemi yeri geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Bunları yeri geldiğinde ülkemizi yöneten değerli arkadaşlarımla baş başa gelerek paylaştım, yeri geldiğinde de kamuoyuyla paylaştım. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah GülCHP Milletvekili Deniz BaykalAbdullah GülDeniz Baykal
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