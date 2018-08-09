11 AĞUSTOS 2018 GÜNEŞ TUTULMASI (Partial Eclipse)

Astrolog: Özlem Çetinkaya YILMAZ

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Aslan burcu: Kendi kimliğini ortaya koymakla ilgilidir. Motive olmak ve motive etmek ister. Açıklık ve dürüstlük önemlidir. Yaptıklarıyla onay alma ihtiyacı vardır.

Eski astrologlar, “Aslan burcundaki bir tutulmanın “kralla” ilgili olarak bir mesaj verdiğine inanırlardı.

Işığı, egoyu, bilinci ve en yüksek ifadesinde “asil ve iyi bir kralı” temsil eden Güneş’in ışığının; Ay tarafından kapatılması, günün geceye dönmesi gibi, yöneticinin yani kralın da düşüşü, bilinen düzenin alt üst oluşu anlamına gelirdi” olarak ifade edilmiş.

Dolayısı ile hem Aslan burcunda gerçekleşen bir tutulma olup, hem de haritanın tepe noktasında (MC) konumlanmasından dolayı, bu tutulmanın ülke liderlerini işaret ettiğini görüoruz.

Dünya astrolojisinde bu konum ülke liderlerini anlatıyor.

Dolayısı ile liderlerle ilgili veya liderler tarafından atılacak olan yeni adımların, “iletişim ve harekete geçme” ile ilgili olacağını bekleyebiliriz.

Ancak hem Merür retro, hemde Mars retro konumda olduğundan; bu durumun “yanlış ifade etme, yanlış anlama veya anlaşılma” ve “harekete geçememe, içe çalışan öfke” olarak çalışacağını görebiliriz.

Güneş tutulmaları gökyüzünde Dünya’dan bakıldığında Ay ile Güneş’in kavuşum yaptığı zamanlardır. Yalnız bu kavuşumlara Ay düğümleri de eşlik ettiklerinden kaderseldirler.

Bu nedenle etkileri nedeniyle önemlidirler.

Güneş Tutulmaları Yeniay’lara benzer. Yeni başlangıçlardır. Yepyeni olayların tohumlarının gökyüzüne ekildikleri zamanlardır.

Bu niyetler ve dileklerin veya yapılan bir ilk adım; bu zamanlarda başlatılır.

Bu Güneş tutulmasının teması:

Yüksek eğitim, yurtdışı, yabancılarlar ve yabancılarla ticaretler, yüksek eğitim seyahatler ve mahkemelerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

Akademisyenler, din adamları, hakimler, yargıçlar gibi üst rütbeli olan kişilerle ilgili konularda bazı yeni adımların atılacağı , yeni yönetimsel başlangıçların yapılacağını düşünebiliriz.

Diğer taraftan yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda, geçmişte yaşanan bazı “iletişim” nedenli konuların düzeltme çabaları görülebilir.

Ancak bu girişimlerde harekete geçmekte sorunlar yaşanabilir. “Keskin sirke küpüne zarar misali” agresif tutumların, kişinin kendisine daha çok zarar vereceğini görebiliriz.

Deniz aşırı yerlere seyahatler veya logistik konularında bazı yeni adımlar söz konusu olabilir.

“Yurtdışı ile ticaret” bu tutulmadan sonra gündem oluşturabilirler.

Anlaşmalar ve finansal alanda yapılacak girişimlerde “gecikmeler” yaşanabilir. Anlaşmalar yapılmak istenebilir ancak harekete geçmekte bir çeşit, basiret bağlanması dediğimiz durum yaşanabilir.

Ego savaşlarının iletişim üzerinden yaşabileceği, ancak harete geçmekte zorlanılacağı durumlar görülebilir.

Ayrıca bu Tutulma Aslan burcunda gerçekleştiğinden, otoriter tutumlar, egolar, liderlik, kimliğini ortaya koymada, dürüstlük konusunda da bazı yeni adımların atılacağını anlayabiliriz.

Tutulma “parçalı ay tutulması” olup, gözlemlendiği ülkelerin liderlerini daha çok etkileyecek olan bir konusu olduğunu görüyoruz.

Tutulma: Kuzey ve doğu Avrupa, Kuzey ve batı Asya, Kuzey Amerika, Atlantik ve Antartica’dan izlenecek.

Toplam 3.30 saat sürecek olan bu tutulma ülkemizden izlenmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ ŞİFRELERİ:

TUTULMA: GÜNEŞ 18°41’/Aslan kavuşum AY 18°41’/Aslan kavuşum MERKÜR 14°41’/Aslan SRx kavuşum 05°07’/Aslan karşıt MARS 00°19’/Kova SRx

TUTULMA 90 derece ASC 11°20’/Aslan .

ASC 11°20’/Aslan kavuşum JÜPİTER 14°48’/Akrep.

MERKÜR 14°41’/Aslan SRx kavuşum 05°07’/Aslan karşıt MARS 00°19’/Kova SRx, 90 derece URANÜS 02°33’/Koç SRx

ASC 11°20’/Aslan 120 derecelik açı ile NEPTÜN 15°47’/Balık

MERKÜR 14°41’/Aslan SRx kavuşum 05°07’/Aslan karşıt MARS 00°19’/Kova SRx

MARS 00°19’/Kova SRx

VENÜS 04°29’/Terazi 90 derece SATÜRN 03°04’/Oğlak SRx 120 derece URANÜS 02°33’/Koç SRx

URANÜS 02°33’/Koç SRx bir taraftan 90 derece MERKÜR 14°41’/Aslan SRx, diğer taraftan 90 derece MARS 00°19’/Kova SRx ve 120 derece SATÜRN 03°04’/Oğlak .

Bu tutulmanın Aslan burcunda gerçekleşmesinden dolayı; oldukça dominat, “motive eden” ve yeni başlangıçlara adım atılan bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz.

Dolayısı ile; MERKÜR kavuşumlu yılın son Güneş tutulmasını, yeni bir takım atılacak olan ve yeni girişimlerin gerçekleşeceği bir Tutulmaya işaret ediyor gökyüzü.

Tutulmada MERKÜR ve MARS retro süreçlerindeler. Dolayısı ile bu tutulmada harekete geçmede ve iletişimde sorunlar yaşanabilir. Tutulmaya yanlış anlama temalı sorunlar eşlik ediyor olacak.

Tutulma sonrası takip eden bir yıl, beklediğimiz bir haberi almakta ve finansal alanda rahatlamak konusunda gecikmelere açık olmalıyız.

Ancak bu retroları, olayları tekrar ele almak için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Böylelikle oluşabilecek büyük bir sorundan kendimizi korumuş oluruz.

11 AĞUSTOS 2018 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ de Merkür’yen bir “Parçalı Güneş Tutulmasını” Türkiye’nin Neptün’ünün üzerinde yaşayacağız (3.ev).

Ülkemiz için bu tutulmanın etkisi:

Türkiye bu Güneş tutulmasını:

komşu ülkeler ile iletişim alanında

bu ülkelere liderlik etmek

yeni projeleri organize etmek ve

yeni bazı anlaşmalar imzalamak olarak yaşayabilir.

Tutulma Türkiye haritasında Neptün ile kavuşumda olduğundan, bazı maddi kayıplarla birlikte, bazı komşu olduğumuz ülkelerle de bazı “kayıp” konularının gelişebileceği ve resmin bütününü görmekte zorlanabileceğimiz durumlara dikkat çekiyor olabilir gökyüzü.

Bir fuluğluk ve netleşememe gibi durumlar yaşanabilir.

Komşu ülkeler ile yapılacak anlaşmalarda bazı konularda halkın kafa karışıklığının da yaşanması söz konusu olabilir.

Bu konular özellikle komşu olduğumuz ülkelerle gündem oluşturabiliceği gibi; göçmenlerle ilgili de olabilir.

11 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASINDA DAVRANIŞ ŞEKLİMİZ NASIL OLMALI

Aslan burcunda "akışta" kalıp kaderseli karşılıyoruz diyorum ama sadece bir köşede oturup beklemiyoruz..

1) Yeteneklerimizi,değerlendirmek, eserler ortaya koymak.

2) Organizasyon becerilerimizi ortaya koymak

3) Cömertlik. Elde fazla olanı ihtiyacı olanla paylaşmak.

4) Motive olmak ve çevremizi motive etmek. Eğlenceli olmak. Moral vermek.

5) Ailemize arkadaş, çevremize liderlik etmek

6) Çocuklarımızla daha çok hobileri üzerine eğilmek.

7) Aşkımız varsa, spor veya sanatla ilgili zaman geçirmek.

8) Sanat, spor veya hobilerimizi ön plana çıkarmak bu altı ayın önemli davranışları olmalı...

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11 AĞUSTOS 2018 GUNES TUTULMASININ BURÇLARINIZA ETKİSİ

Koçlar ve yükselen Koçlar 5

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; “aşk ve çocuklar” evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; eğer çocuğunuz yoksa ve bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız; bu tutulmadan sonra evrenin enerjisinin sizi desteklediği 6 aylık- 1yıllık olan bu süreci değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte yeni bir spora başlayabilirsiniz. Hobileriniz ve yetenekleriniz doğrultusunda yeni bazı girişimleriniz olabilir. Sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenmeye başlayabilirsiniz.

Ayrıca Koç’lar tutulma sonrası ve takip eden 6 ay-1 yıl içinde yeni bir aşka yelken açabilirler.

Boğalar ve yükselen Boğalar 4

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; eviniz ve yaşadığınız yer olan dördüncü ev alanınızda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası evinizde yeni bir dekor için bir girişimde bulunabilirsiniz.

Boğalar bu Güneş tutulması ile yeni bir ev almak gibi girişimlerde bulunabilirler. Bu alanda yeni bir olayın kararını alabilirler.

Sanat ve yaratıcılık alanında evlerini yeniden dekore ettirmek isteyebilirler.

Yatırım olduğuna inandıkları, sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilirler.

Ebeveynlerinizden birinin sanatın herhangi bir dalıyla bu tutulma sonrası ilgilenmeye başladığını görebilirsiniz.

İkizler ve yükselen İkizler 3

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; kardeş, kuzen ve yakın akrabalarınızı anlatan üçüncü evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası özellikle kardeş veya kardeş yerine koyduğunuz akrabalarınıza liderlik edebilir, onları organize ederek yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

İkizler yeni bir eğitim hayatına başlayabilirler. Öğrenci veya öğretmen olma konusunda bu tutulmadan sonra etkili enerjiler devrede olacak.

Muhtemelen sanatla ilgili bir eğitim bu tutulma sonrası hayatınıza girebilir.

Öğretmen olup, mesleğini sürdürenler yeni bir eğitim hayatına başlayabilirler. Bu “dil” üzerine bir eğitim olabilir. Veya çok farklı olarak “ellerle konuşulan dilleri” (dilsiz dilleri, mors alfabesi, sembol dilleri gibi) yeni bir iletişim şeklini portföylerine ekleyebilirler.

İkizler bu tutulmadan sonra yabancı dil öğrenmek için adım atabilirler.

Yengeçler ve yükselen Yengeçler 2

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; “maddi ve manevi değerleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası sahip olduklarınız ve özdeğerleriniz konusunda yeni bazı girişimleriniz olabilir.

Eğitim hayatınızda ani beklenmedik bir gelişimden dolayı; maddi kazanımlar alanınızda bir takım yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Yurtdışında oluşan ani beklenmedik bir olay ile; sanat ile ilgili alanda maddi kazanç sağlayacak bir projeyi başlatabilirsiniz.

Maddi alanda kendinize bazı yeni kaynaklar yaratmak üzere atılacak adımlarınız olabilir.

Aslanlar ve yükselen Aslanlar 1

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; “imajınızı” anlatan alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası “lider, organizatör, yöneten” bir imaj ile bazı girişimleriniz olabilir.

Yurtdışında anı beklenmedik şekilde gelişen bir olay nedeniyle; yeni bir imajı sanatla ilgili alanda kazanabilirler.

Yurtdışında gelişen farklı bir akımı kendilerine; “yeni bir imaj kazanmak” adına başlatabilirler. Bu bir spor, hobi, sanat gibi bir alan olabilir.

Sonuç olarak her ne şekilde bir ilgi alanını seçerlerse seçsinler, kendilerine yeni bir imaj kazanacakları ortada.

Aslanlar bu güneş tutulmasını kendilerine yeni bir kimlik kazanmak üzere değerlendirmeliler.

Dürüstlük, şeffaflık ve organizasyon becerinizle dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir yıl olacak bu sizin için. Kendinizle ve imajınızla ilgili yeni bir adım atmış olacaksınız.

Başaklar ve yükselen Başaklar 12

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; kendi “kişisel gelişim” alanınız olan onikinci evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde, kişisel gelişim alanınızda özellikle ego ve kibir gibi huylarınızda bir farkındalık yaşayıp, bu huylarınızı törpüleyerek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kişisel gelişiminiz için; sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir ve uygulama alanında bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bir takım mistik organizasyonlarda bulunabilir organize edebilir veya başkanlık yapabilirsiniz.

Şifalanma, sağlık ve hizmet alanında yeni akımlar hayatınıza girebilir.

Teraziler ve yükselen Teraziler 11

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; sosyal çevreniz olan onbirinci evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde sosyal çevrenizde üye olduğunuz gruplara liderlik edip, çevrenizi organize ederek, bu alanda yeni projeler başlatabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde önemli organizasyon kararı alabilir bir takım yeni projeler başlatabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde yaptıklarınızla bu Güneş tutulmasından sonra şov yapabilir. Bir takım grupların başkanlığına getirilebilirsiniz.

Sosyal çevrenizde sanatsal faaliyetlere yer verebilir. Sanatsal bir takım projelere adım atabilirsiniz.

Akrepler ve yükselen Akrepler 10

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; kariyer eviniz olan onuncu evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay-1yıl içinde yeni bir kariyer alanını muhtemelen lider veya yönetici konumunda adım atabilirsiniz.

Kariyer alanında yeni iş imkanlarının doğabileceği bir Güneş tutulması olabilir bu sizin için.

Yeni bir sanatla ilgili bir iş dalına geçebilirsiniz.

İşinizin patronu olabilir veya başkalarını yönetecek pozisyonda bir iş yapabilirsiniz.

Sanatla ilgili alanda yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz.

Yaptığınız işi gözler önüne serebilir, yani işinizin “şov”unu yapabilirsiniz.

Akrep burcu olan şirketler ( Akrep burcu zamanında kurulan şirketler) halka açılabilir.

Yaylar ve yükselen Yaylar 9

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; yüksek eğitim ve yurt dışı eviniz olan dokuzuncu evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay- 1yıl içinde yeni bir yüksek eğitime başlayabilirsiniz veya yurtdışında deniz aşırı bir yere seyahat planlarınız olabilir.

Yurtdışı ile yeni bir iş imkanı başlayabilir. Uluslararası ticarete başlama kararı alabilirsiniz.

Yabancı sanatçılarla bir ticaret söz konusu olabilir. Uluslar arası konserlere rağbet artabilir.

Ünlü bir akademisyenden ders alabilirsiniz. Yüksek eğitim görüyorsanız, özellikle isim yapmış hocalarınız bu Güneş tutulmasından sonra gündeminize girebilir.

Yüksek eğitim alanında; “sanat”la ilgili bir eğitime başlayabilirsiz.

Dünyada ki din adamlarının bu Güneş tutulmasından sonra şov yaptıkları veya yeni bir felsefe başlattıkları bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz.

Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar 8

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; ortak kazanç alanınız olan sekizinci evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay-1 yıl içinde ortak kazançlarınız konusunda ortaklarınıza liderlik etmek süreti ile yeni bir süreç başlatabilirsiniz.

Sanatla ilgili bir alana bir ortak girişimde bulunabilirsiniz.

Birlikte ortaklarınızla yeni bir gelir kazanabilmek adına sanatın bir dalı ile ilgilenebilirsiniz. Sanatçı biri ile ortak olabilirsiniz.

Ortak olduğunuz bir işe bu Güneş tutulmasından sonra patron olabilirsiniz. Fırsatları görün…

Kovalar ve yükselen Kovalar 7

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; evlilik eviniz olan yedinci evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay-1 yıl içinde evliliğinizde ego ve kibir gibi huylarınızı törpüleyerek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kovalar yeni bir evlilik kararı alabilirsiniz. Bu daha “özgür” yaşanacak bir evlilik kararı olabilir. Veya bazı kovalar evliliklerinde daha domine eden duruma gelebilirler.

Evliliğinizde o evliliğin bir kimlik kazanması adına önemli bir karar alabilirsiniz.

Evliliğinizi gözler önünde yaşayabilirsiniz.

Ünlü, bir kişi ile evlenebilirsiniz.

Eşiniz bu Güneş tutulmasından sonra yeni bir kimlik ile dominant yönetici veya başkalarını organize eden bir kişiye dönüşebilir veya evliliğiniz için bir mücadele verebilir.

Balıklar ve yükselen Balıklar 6

11 Ağustos 2018 günü Ankara saati ile saat 12:57’de Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; sağlık evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde özellikle kalp sağlığınız ile ilgili yeni bir yaşam stili için girişimleriniz olabilir.

Sağlık alanında yeni bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Sağlığınız için gerekli bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle kalp sağlığınız ile ilgili özen göstermeniz gereken bir dönem sizin için başlayabilir.

Bazı Balıklar cerrahi bir müdahele ile karşılaşırlar.

Her şekilde bu Güneş tutulması sizi “sağlıklı yaşam” alanına adım atmanızı sağlayacak nitelikte.

Sağlıkla