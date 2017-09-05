ANKARA

"100 tematik alanda 2 bin YÖK Doktora Bursu" programı kapsamında, yeni eğitim öğretim yılı güz dönemine kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişkin bilgilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) giriş tarihi, 15 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldı.

Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" programı kapsamında, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde doktora eğitimine başlamak için kayıt hakkı kazanan öğrencilere ilişkin bilgilerin ilgili üniversite yetkilileri tarafından YÖKSİS'e giriş tarihinin 15 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldığı bildirildi.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, YÖKSİS'e 94 koduyla kayıtlarının yapılması, YÖK'ün web sayfasında bulunan formatta "yuzikibin@yok.gov.tr" e-posta adresine iletilmesi, üst yazı eki ile beraber en geç 15 Eylül'e kadar YÖK Başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtildi.