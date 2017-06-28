Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99876
ALTIN
142.013
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5238
EURO
4.0071
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi...
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele edecek
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3...

10 günde 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 19-28 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 36 teröristin ölü, 13 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 16 teröristin ise teslim olduğu bildirildi.

10 günde 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 19-28 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 36 teröristin ölü, 13 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 16 teröristin ise teslim olduğu bildirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:22
9 Okunma
10 günde 65 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Yurt genelinde son 10 günde düzenlenen terör operasyonlarında 65 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-28 Haziran'da terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 835 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 866, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 50, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 474, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda, bin 395'i terör suçlarından, bin 857'si asayiş, uyuşturucu, siber ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 252 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 36'sı ölü, 13'ü sağ, 16'sı teslim olmak üzere 65 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 78 ilde 940 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 161 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen 666 kişiden 72'si gözaltına alındı.

"Huzur Arife" uygulaması

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince, 26 bin 25 personelin katılımıyla "Huzur Arife" uygulaması yapıldı. 

AA

Son Güncelleme: 28.06.2017 11:59
Anahtar Kelimeler:
EtkisizTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücülere plaka uyarısı
Sürücülere plaka uyarısı
Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete girdi
Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete girdi
Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Hakkari'de 7 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 7 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak
Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak
Tarihi eserler yıl sonuna kadar taşınacak
Tarihi eserler yıl sonuna kadar taşınacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ