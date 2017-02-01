Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86848
ALTIN
145.654
DOLAR
3.7755
STERLIN
4.7737
EURO
4.0563
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

"10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, '10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiasına ilişkin, "10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez." dedi.

"10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, '10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiasına ilişkin, "10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez." dedi.

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:12
49 Okunma
"10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini ilişkin de Kaynak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor."

'10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez'

'10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı Kaynak, "50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir." dedi.

'Almanya, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülke'

Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları söyledi:

"Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler vermesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı incelemeye ilişkin Kaynak, "Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir." ifadesini kullandı.

'Türkiye terörle mücadelesini asla gevşetemez'

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Türkiye Cumhuriyeti için kendi ülkesinin ve kendi milletinin güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur. Ama AB'nin şunu hesap etmesi gerekir. Türkiye'nin, terörle mücadelesini gevşetmesi demek, aslında Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Türkiye, terörle mücadelesini asla gevşetemez. Türkiye'nin terörle mücadelesini gevşetmesi demek, Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir." diye konuştu.

'Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye asla engel değil'

Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin Kaynak, "Bu, umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı görüşmeler yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye de asla engel değil tersine büyük destek veren bir operasyondur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Veysi KaynakAAAA Editör MasasıABDAlmanyaTürkiyeReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazetemiz Önce Vatan 17 yaşında 
Gazetemiz Önce Vatan 17 yaşında 
Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre olacak
Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre olacak
'ByLock' kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı
'ByLock' kullanan 7 hakim ve savcı açığa alındı
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek gözaltına alındı
DBP'li Belediye Başkanı Çiçek gözaltına alındı
HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi
HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi
Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak
Sason'da 489 güvenlik korucusu alınacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ