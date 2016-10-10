İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 ton 100 kilogram skank ele geçirildi.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de Bayrampaşa'daki bir eve düzenlediği operasyonda, 1 ton 100 kilogram skank buldu.

Olayla ilgili ev sahibi İsmail Ç. (45) gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu Avrupa'dan kamyonla yurda getirdiği tespit edilen Kosova uyruklu Arben M. (33) ise yurt dışına kaçmaya çalışırken Atatürk Havalimanında yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, Avrupa'da, laboratuvar ortamında genetiği değiştirilmiş Hint kenevirinden üretilen uyuşturucu maddeyi kullananlarda ölüm riskinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.