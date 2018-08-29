"1 Ocak'tan itibaren uygulama hayata geçecek"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama hayata geçecek." şeklinde konuştu.

Bakan Gül şunları söyledi:

"AİHM nezdinde Türkiye'nin şikayet edildiği, insan hakları ihlalleri anlamında yapılan müracaatlar son 15 yıl için en düşük oranda"