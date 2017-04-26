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1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı TEOG sona erdi

MEB tarafından ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu tamamlandı.

1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı TEOG sona erdi

MEB tarafından ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu tamamlandı.

26 Nisan 2017 Çarşamba 12:28
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1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı TEOG sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi ortak sınav sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu sona erdi.

1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı sınav, yurt içinde 970 merkezde, 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde, 22 okulda yapıldı.

Birinci gün oturumunda adaylara sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi soruları yöneltildi. Ortak sınavlar, Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladı ve saat 12.00'de sona erdi.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu ve öğrencilere A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört kitapçık verildi. Adaylara her ders için 40 dakika süre tanındı. 

Ortak sınavın yarınki ikinci oturumunda adaylara, fen bilimleri, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sorular yöneltilecek.

Merkezi ortak sınavların soru ve cevapları ile çözüm videoları, yarın saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBTEOGöğrenciEğitimSınav
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