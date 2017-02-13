1 haftada 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6-13 Şubat arasında terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgiler verildi.

250 operasyon gerçekleştirildi, 520 kişi tutuklandı

Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirildi. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık iddiasıyla 520 kişi gözaltına alındı, bunlardan 26'sı tutuklandı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 792 kişi gözaltına alındı, bunlardan 147'si tutuklandı. Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 6 terörist sağ, bir terörist ölü, bir terörist yaralı ele geçirildi, bir terörist de teslim oldu.