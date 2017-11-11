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1. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü

1. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü nedeniyle Avusturalya, Yeni Zelanda, ABD, Arjantin ve İsviçre'den gelen çok sayıda kişinin katılımıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda tören yapıldı.

1. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü

1. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü nedeniyle Avusturalya, Yeni Zelanda, ABD, Arjantin ve İsviçre'den gelen çok sayıda kişinin katılımıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda tören yapıldı.

11 Kasım 2017 Cumartesi 13:59
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1. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü

Çanakkale Savaşları'nın en yoğun anlarının yaşandığı Arıburnu'ndaki Anzak Koyu'nda yer alan Embarkation Pier Mezarlığı'nda düzenlenen törende, 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren 1. Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybeden askerler anıldı.

Avusturalya, Yeni Zelanda, ABD, Arjantin ve İsviçre'den gelen, tarihçi ve yazarların da aralarında bulunduğu grup burada dua etti.

Tarihçi Bill Sellars, törende yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

1. Dünya Savaşı'nda ateşkesin 11 Kasım 1918 yılında sağlandığını hatırlatan Sellars, Çanakkale Savaşları'nın 9 ay sürdüğünü belirtti.

Daha sonra ziyaretçilere günün anısına karanfil ve biberiye dalı verildi.

Mezarlığa çelenk ve karanfil bırakıp iki dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, Türk rehberler eşliğinde şehitlikleri ve diğer yabancı mezarlıklar ile anıtları ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşları1. Dünya Savaşı
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