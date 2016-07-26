1 dolar taşıyan 13 'imam' daha yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "imamlarından" oldukları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, FETÖ'nün okulları ile yurtlarında eğitimcilik yapan ve örgüt adına toplantılar yaparak finans kaynağı temin ettikleri belirlenen "FETÖ imamlarından" Abdullah C, Ali K, Halit Ş, İlhan C, Murat F, Tekin B, Yasin İ, Zafer Ç, Bilal K, Mehmet Y, Murat T, Ömer A. ve Yunus B. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait 1 dolarlar bulundu.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 kişinin de firari olduğu, firariler arasında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın da bulunduğu öğrenildi.