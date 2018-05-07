'1. Barselona Türk Filmleri Festivali' başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Barselona Türk Filmleri Festivali" sinemaseverlerle buluştu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festival, Nuri Bilge Ceylan'ın sunumuyla gerçekleşen "Kış Uykusu" filminin gösterimiyle başladı.
Filmoteca de Catalunya ev sahipliğindeki festivalin açılışına, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Ebru Ceylan, yönetmen Senem Tüzen, yapımcı Yamaç Okur, yönetmen Selim Evci de katıldı.
Evci Film organizasyonunda, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında, Seren Yüce'nin "Rüzgarda Salınan Nilüfer", Mustafa Kara'nın "Kalandar Soğuğu", Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak", Onur Saylak'ın "Daha", Tolga Karaçelik'in "Sarmaşık", Senem Tüzen'in "Ana Yurdu", Mehmet Eryılmaz'ın "Misafir" ve Selim Evci'nin "Saklı" filmi izlenime sunulacak.
Festival, 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
AA