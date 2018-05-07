Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101850
ALTIN
180.014
DOLAR
4.2648
STERLİN
5.7641
EURO
5.0785
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı
VakıfBank şampiyon oldu
VakıfBank şampiyon oldu
Ümit Özat istifa etti
Ümit Özat istifa etti

'1. Barselona Türk Filmleri Festivali' başladı

Evci Film organizasyonunda, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında, 17 Mayıs'a kadar bazı Türk yönetmenlerin filmleri izlenime sunulacak.

'1. Barselona Türk Filmleri Festivali' başladı

Evci Film organizasyonunda, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında, 17 Mayıs'a kadar bazı Türk yönetmenlerin filmleri izlenime sunulacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:11
0 Okunma
'1. Barselona Türk Filmleri Festivali' başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Barselona Türk Filmleri Festivali" sinemaseverlerle buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festival, Nuri Bilge Ceylan'ın sunumuyla gerçekleşen "Kış Uykusu" filminin gösterimiyle başladı.

Filmoteca de Catalunya ev sahipliğindeki festivalin açılışına, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Ebru Ceylan, yönetmen Senem Tüzen, yapımcı Yamaç Okur, yönetmen Selim Evci de katıldı.

Evci Film organizasyonunda, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında, Seren Yüce'nin "Rüzgarda Salınan Nilüfer", Mustafa Kara'nın "Kalandar Soğuğu", Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak", Onur Saylak'ın "Daha", Tolga Karaçelik'in "Sarmaşık", Senem Tüzen'in "Ana Yurdu", Mehmet Eryılmaz'ın "Misafir" ve Selim Evci'nin "Saklı" filmi izlenime sunulacak.

Festival, 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Barselona Türk Filmleri FestivaliNuri Bilge CeylanKış Uykusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayal Kumbarama İlk Kuruş kitaplaşıyor
Hayal Kumbarama İlk Kuruş kitaplaşıyor
Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı
Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' perasyonu
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' perasyonu
Selimiye'nin restorasyonu ramazandan sonra başlayacak
Selimiye'nin restorasyonu ramazandan sonra başlayacak
Yargıtaydan 'ad ve soyad' için emsal karar
Yargıtaydan 'ad ve soyad' için emsal karar
İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha
İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha
Eskişehir merkezli FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon
Eskişehir merkezli FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu
Bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ